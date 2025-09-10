◆ 援護の鍵を握ったのは自身の3犠打

中日が連敗ストップ。先発の金丸夢斗が6回2失点でプロ2勝目＆ビジター初勝利を挙げた。

打線は2回に岡林勇希が二死二塁から先制の2ランを放つと、4回にも岡林が2点適時打で得点し、4－0とリード。その裏に、金丸が村上宗隆に2ランを被弾し2点差とされ、7回に1点差まで詰め寄られるも、8回に田中幹也の適時打などで3点を追加したことでリードを守り切ることができた。

10日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、この日の中日の点の取り方について笘篠賢治氏が言及した。「初回にビッグチャンスをものにできなかったので嫌な流れだなと思っていたんですが…2回4回の点の取り方の流れは良かった。下位からチャンスを作って9番・金丸の見事なバントが得点に結ぶという流れを作れた」と振り返った。

「2回の岡林のホームランの前には初球で決めることができた。昨日もそうですけど1、2番が絶好調なので金丸がうまくバントで繋いだのが大きかった。そして、4回のバントなんですけど絶妙ですよね。三塁がフォースプレーとなる場面なので難しい。一塁手がチャージしてきていますから投手前に転がした。これも一発で決める。そして岡林が返す。投手とはいえ打席に立って1つのバントというのは大きな意味をもつ。金丸がきっちり送って上位が返す今日の勝ち方は非常に良かったと思います」とコメントし、一発で決めた金丸のバント技術を称賛していた。

さらに、金丸の投球面については「自分で進め方や状況が分かる。捕手のサインだけではなく自分で組み立てたり考える、自分が何をすればいいかを持ち合わせたクレバーな投手」と評価していた。

