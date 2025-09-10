チームに“激震”…戦線離脱した大物選手（1）阪神の“ローテ投手”だが

2025年のプロ野球は、レギュラーシーズンの大詰めを迎えている。セントラル・リーグのAクラス争いやパシフィック・リーグの優勝争い、個人タイトル争いなどが熾烈を極めている中、戦列を離れることとなった選手も少なくない。そこで今回は、戦線離脱を強いられた大物選手を紹介したい。

ジョン・デュプランティエ（阪神タイガース）

・投打：右投左打

・身長／体重：193cm／103kg

・生年月日：1994年7月11日

・経歴：ライス大 - ダイヤモンドバックス

来日初年度の今季は、開幕から圧巻の投球を披露したジョン・デュプランティエ。しかし、最多奪三振のタイトル争いを繰り広げていた中、無念の離脱を余儀なくされた。

2019年にアリゾナ・ダイヤモンドバックスでメジャーデビュー。2022年以降はMLBのマウンドから遠ざかっていたが、今季から先発候補として阪神タイガースに加入した。

来日初年度から開幕ローテーション入りを果たすと、6月には月間MVPを受賞。先発陣を牽引していたが、7月末に疲労の影響で登録抹消。8月9日のヤクルト戦で一軍復帰したものの、同月18日に下肢の張りで再び戦線を離れることとなった。

現時点で15試合（90回2/3）を投げ、6勝3敗、113奪三振、防御率1.39の好成績をマーク。平均球速150キロ超のストレートを武器に投球回以上の奪三振を記録し、一時は奪三振でリーグトップに立っていた。

8月9日以降はファームでも実戦登板がない状況となっており、コンディションが心配されている。

