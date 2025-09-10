◆自然とお金が貯まる人の共通点

読者の方から「どういうことをやると、お金が貯まるか教えてほしい！」とリクエストをいただきました。

本記事では、筆者が知っている中でも、お金持ちの共通点を1つご紹介します。

◆自分なりに見つけた「コスパの高い幸せ」がある

お金持ちというと「豪華な暮らしをしている」イメージを持つかもしれません。しかし、現実的にはお金持ちは「周りと比べてお金を使わない」のが一般的です。

その理由はカンタンで、お金持ちになるためには「お金を持っている＝使わない」必要があるわけで、お金を使ってしまうとお金持ちにはなれないワケです。

じゃあ、どういう人がお金持ちになるのか？というと、「お金を使わないでも幸せになれる人」が最強です。

たとえば、筆者の父親は「安上がり」な男でして、カレーライスや焼きそばみたいな、小学生男子が好きな食べ物を与えておけば満足するような人です。

筆者もこの「趣味嗜好」を色濃く受け継いでいて、高くておいしいものを食べられればそりゃあ幸せだけれど、「安いものでも十分幸せ」と感じる、とてもお得な性格をしています。

「類は友を呼ぶ」……と言いますか、筆者や家族がこんな考え方なので、友達になるのも似たような人ばかりです。

友人と「どこで会おうか？」と話をすると、「うまいモン食いにいくか！」という話にもなりますが、正直なところ会う場所はどこでもよくて、「そこらへんにある公園のベンチにでも座るか！」みたいに気軽に話すこともできます。

「コスパの高い幸せ」があるうえ、良識を持って「使わずに蓄えたお金を投資に回す」ことができれば不労所得も作れるので収入もぐんぐん増えていきます。

◆まとめ

要点をまとめると、自然とお金が貯まる人の共通点は、

◯お金を使わないでも幸せになれる人

◯使わなかったお金は、うまく投資に回せれば理想的

と言えるでしょう。

よって、お金持ちになる第一歩は、「コスパの高い幸せを知る」ことです。

筆者の場合、「安い食材で作れるおいしいごはんのレシピ」を試してみたり、時間があるときは「家族と話したり、友人とLINEやZoomで電話して無料で楽しく過ごしたりする」とか、わりと楽しい時間の過ごし方ははっきりしています。

自分なりに「これだ！」という方法を見つけたら、お金持ちになるための「第一歩」はクリアしたと言えるでしょう。

文：中原 良太（個人投資家・トレーダー）

18歳に株を始め、25歳でYahoo!株価予想達人で「ベストパフォーマー賞」を受賞。主に株式投資とマネー（お金）についての情報をSNSやYouTube、メルマガなどで発信。IQ上位2％のMENSA会員。

