NiziU・NINA「この人、絶対違う国に住んでるんですよ！」「私だけ!?」メンバーとの感覚の違いの困惑!?

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55）。毎月2週目は、9人組ガールズグループ「NiziU（ニジュー）」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」（22:15頃～）をオンエア。9月8日（月）の放送では、RIKU・NINA・MAYUKAの3人が登場。9月に入ってからの気温などについて語り合いました。RIKU：生徒のみんな、こんばんは！ 心も体もみんなと踊る！ SCHOOL OF LOCK!の「ダンスの講師」せーのっ……。全員：We Need U！ 私たちNiziUです！RIKU：今夜はRIKUと！NINA：NINAと！MAYUKA：MAYUKAの3人で、授業をお届けします！RIKU：ちょうど先週から9月になったんですけど……秋感じます？MAYUKA：でもまだ暑いから……。RIKU：日中とかやっぱ暑いよな。MAYUKA：でも、この前の夜がめっちゃ寒くて。クーラーつけて寝るときに寒すぎて、切って寝た。NINA：この人、絶対違う国に住んでいるんですよ！RIKU：さすがに夜は暑いけど、外の夜はめっちゃ涼しい。この間、マネージャーさんと歩いてて、「ちょっと秋来ましたね」って喋ってた。NINA：私だけ？ 汗かいてるの。RIKU：日中は暑い！NINA：いや、夜も汗かいてる！ もう汗かきながら、「はぁ～！」ってなって。RIKU：たまたま暑かっただけじゃない？NINA：すごい疑われた（笑）。番組では他にも、今年の夏フェス出演を振り返る場面もありました。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55