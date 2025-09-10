Mrs. GREEN APPLE大森元貴「フェスに出させていただくと、なかなか普段ミセスを観る機会がない方たちも来てくださったりするので、ありがたいです」

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。9月1日（月）の放送では、今夏出演した夏フェス「SUMMER SONIC 2025」（以下、サマソニ）を振り返りました。8月17日のサマソニに参戦しました！ 父と私の2人で行ったのですが、父とは初めてのフェスだったので連携が取れず2人ともイライラしていて、ライブが始まる前に喧嘩？というか気まずくなってしまいました。しかし、ライブ中ずっと無言だった父が、終わった瞬間に「楽しかったなぁ」と言っているのが聞こえ、2人で感想を言い合っているうちに仲直りすることができました！ 仲直りの印に浅漬けキュウリを食べ、今は2人でお揃いのサマソニのミセス先生のTシャツをパジャマにしています！ サマソニ楽しかった！ 父とも仲直りできてよかったです！（神奈川県 15歳 女性）大森：（サマソニのTシャツを）りょうちゃん（藤澤）も着ていますけど、この色（緑）で寝れますか（笑）？若井：大丈夫？ 目を瞑っても明るさが入ってくるでしょ（笑）。藤澤：自分をふと見たときに、めっちゃチカチカするね。大森：でも、嬉しいなぁ。お父さんと参戦してくれたということで。藤澤：素敵やん！若井：いや～、（サマソニ）めちゃめちゃ楽しかったよ！ やっぱりサマソニ、最高だよね！ 初のサマソニのスタジアムのライブだったので、気持ちよかった！ 朝一の！大森：そう！ トップバッターで。逆にこっちから「トップバッターで出たいです」って話をさせてもらって、それもありがたかったなと思うし。若井：しかも、朝であんなにたくさん集まっていただいて。大森：トップバッターとしては過去最多動員ということを伺い、本当にすごいことが起きているなと（いうのを肌で感じましたね）。フェスに出させていただくと、なかなか普段ミセスを観る機会がない方たちも来てくださったりするので、ありがたいです。若井：そのなかに、メッセージをくれたリスナーと、そのお父さんがいたということで……。大森：嬉しいですね！若井：嬉しいな～！大森：りょうちゃん、どうでした？ 今回セトリは！藤澤：セトリよかったね～！って、なんか毎回のライブで言ってるけど（笑）。夏らしいし、みなさんも楽しんでもらえるような楽曲たちが並んでいたから。いいね！ 夏フェス楽しい！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info