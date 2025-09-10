大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は、4月時点で8試合に登板したが、肩の負傷により離脱している。リハビリ登板でも思ったような投球ができず、今季のメジャー復帰に暗雲が漂っている。米メディア『エッセンシャリー・スポーツ』のサイフ・フィーダ記者が言及した。

デーブ・ロバーツ監督は「今は我々のベストメンバーで勝負すべき時期だ。彼にはまだ多くの才能があるが、それをもっと見せてほしい」とし、続けて「球速、制球、そしてパフォーマンスを向上できればチャンスはある」と語っている。

しかし、ドジャースの先発ローテーションは山本由伸投手、ブレイク・スネル投手、タイラー・グラスノー投手、クレイトン・カーショウ投手、エメット・シーハン投手、そして大谷で埋まっており、佐々木が割って入る余地はない。現実的にはブルペン枠でのポストシーズン入りを目指すしかない。

厳しい状況に置かれた佐々木について、フィーダ氏は「彼がブルペン陣の穴を埋める可能性はあるが、メジャーでは奪三振24に対し与四球22、3Aでは奪三振8に対し与四球8という制球力では、容易ではない」と言及した。

