最後の指名から”大出世”…巨人、ドラフト最下位指名入団も躍動している選手…

毎年のドラフト会議で新しいプロ野球選手が誕生するプロ野球の世界では、ドラフト1位入団の選手が大きな注目を集める。その一方で、ドラフト下位で入団しプロで存在感を発揮した選手も少なくない。そこで今回は、各年のドラフト会議で最後の支配下指名で入団し、躍動している読売ジャイアンツの選手を紹介したい。（今季成績は9月10日時点）

戸郷翔征

・投打：右投右打

・身長／体重：187cm／85kg

・生年月日：2000年4月4日

・経歴：聖心ウルスラ学園高

・ドラフト：2018年ドラフト6位（巨人）

今や読売ジャイアンツのエースとしてチームを牽引している戸郷翔征だが、2018年ドラフトでは最後の指名（6位）と、決して入団時の評価は高くなかった。

聖心ウルスラ学園高では2年夏に甲子園のマウンドを経験。根尾昂、辰己涼介らの外れ1位で髙橋優貴を指名した2018年のドラフトで、6番目に指名を受け巨人に入団。

高卒1年目から一軍マウンドを経験し、クライマックスシリーズ、日本シリーズでも登板を果たすなど、ルーキーイヤーから鮮烈な存在感を放った。

翌年は高卒2年目にして先発ローテーションを勝ち取り、19試合の登板で9勝6敗、防御率2.76の好成績をマーク。

その後も順調に成長を見せ、2022年には自身初の2桁勝利（12勝）をマーク。同年はリーグ最多の154三振を奪い、最多奪三振のタイトルに輝いた。

昨季はノーヒットノーランも達成するなど、巨人のエースとしてチームを牽引。26試合に登板し12勝8敗、防御率1.95、156奪三振の好成績を残しリーグ優勝に貢献。自身2度目の最多奪三振のタイトルも獲得した。

今季は開幕から調子が上がらずまさかのファーム調整を経験。それでも、一軍再昇格後は徐々に自分のピッチングを取り戻しており、完全復調も遠くないだろう。

船迫大雅

・投打：右投左打

・身長／体重：174cm／80kg

・生年月日：1996年10月16日

・経歴：聖光学院高 - 東日本国際大 - 西濃運輸

・ドラフト：2022年ドラフト5位

昨季は新人王に輝き、読売ジャイアンツのブルペンに欠かせない存在となっている船迫大雅も、ドラフトでは最後に支配下指名を受けた選手だ。

聖光学院高では3年夏にエースとして甲子園のベスト8入りに貢献。卒業後は東日本国際大、西濃運輸で好成績を収めプロも注目の存在に。

2022年のドラフト会議では浅野翔吾、門脇誠らに続き6位指名で巨人に入団。プロ1年目から36試合に救援登板し、3勝1敗、8ホールド、防御率2.70の好成績を収めた。

昨季は救援投手として大車輪の働きを見せ、51試合登板、4勝0敗、22ホールド、防御率2.37の好成績をマーク。新人王資格を要しており、同年の新人王に輝いた。

今季もブルペン陣に欠かせない存在としてチームに貢献。現時点では防御率3点台と昨季より上昇しているが、既に50試合に登板。

順位争いが激しくなっているシーズン終盤戦、船迫のピッチングでチームを上昇気流に乗せることが出来るか。

中川皓太

・投打：左投左打

・身長／体重：183cm／86kg

・生年月日：1994年2月24日

・経歴：広島・山陽高 - 東海大

・ドラフト：2015年ドラフト7位

昨季の大不振から見事な復活を遂げている中川皓太。現在読売ジャイアンツに在籍しているドラフト同期入団選手は重信慎之介のみとなっている。

山陽高では甲子園での経験はなく、東海大で頭角を現すと、2015年のドラフト会議では1位指名の桜井俊貴、同2位の重信らに続く7巡目の指名で巨人へ入団。

プロ入り後数年間はプロの壁に阻まれたが、入団4年目の2019年に大ブレイク。同年は67試合に登板し4勝3敗、16セーブ、17ホールド、防御率2.37の好成績を残した。

翌年以降もセットアッパー、クローザーの役割を柔軟にこなし、リリーフ陣に欠かせない存在となり、安定した成績を残し続けた。

しかし、昨季は故障の影響もあり登板機会が減少。一軍定着後は最少となる15試合の登板にとどまった。

それでも、今季はかつての投球を取り戻し、ここまで54試合登板、30ホールド、防御率2.56と好成績をマーク。昨季の不振を見事に払拭する再起のシーズンとなっている。

平良拳太郎

・投打：右投右打

・身長／体重：180cm／80kg

・生年月日：1995年7月12日

・経歴：北山高

・ドラフト：2013年ドラフト5位

現在は横浜DeNAベイスターズに活躍の場を移している平良拳太郎も、2013年のドラフト最下位指名（5位）で読売ジャイアンツ入りした選手だ。

北山高での甲子園出場経験はなかったが、プロ注目の投手として評価を受け、小林誠司が1位指名を受けた2013年のドラフト5位で巨人に入団。

巨人では将来のエース候補と期待され、高卒3年目の2016年に一軍初マウンドを経験。同年に勝利は挙げられなかったが、翌年以降の躍動が渇望されていた。

しかし、同年オフに巨人へFA移籍した山口俊の人的補償として、DeNAへ移籍。新天地ではプロ初勝利を記録したが、4試合の登板にとどまった。

翌2018年には13試合に登板し5勝を挙げたが、故障の影響で満足にフルシーズンを投げられない年が続き、2021年にはトミー・ジョン手術を受け育成契約となった。

リハビリを経て支配下復帰を果たしたが、故障に悩ませるシーズンが続き、今季もここまで10試合の登板に。登板時は好成績を残しているだけに、今後は身体面のケアが課題となるだろう。

東野峻

・投打：右投右打

・身長／体重：187cm／90kg

・生年月日：1986年7月11日

・経歴：鉾田一高

・ドラフト：2004年ドラフト7巡目

読売ジャイアンツの開幕投手も任された経験のある東野峻。2004年のドラフト最下位指名（7巡目）で入団した選手だ。

鉾田一高時代は身体能力の高さで注目を集め、2004年のドラフト7位で巨人に入団。同期には野間口貴彦、亀井善行らが名を連ねていた。

入団当初はファームでの身体作りにシーズンを費やし、プロ3年目の2007年にプロ初登板を果たすと、2008年は主に中継ぎ投手として28試合に登板した。

2009年には開幕ローテ入りを果たし8勝を挙げると、翌2010年は27試合の登板で13勝8敗、防御率3.27をマーク。

2011年には開幕投手を任されたが、シーズンを通じて調子の波が激しく、8勝11敗と負け越しに。2012年はファームでも結果を残せず、僅か1試合の一軍登板にとどまった。

2012年にオリックス・バファローズへトレードされたが、新天地でも思うような結果を残せず。2015年は横浜DeNAベイスターズでプレーし、同年限りで現役生活に幕を閉じた。

田原誠次

・投打：右投左打

・身長／体重：181cm／85kg

・生年月日：1989年9月2日

・経歴：聖心ウルスラ学園高 - 三菱自動車倉敷オーシャンズ

・ドラフト：2011年ドラフト7位

2011年ドラフトの支配下最後の指名となる7位で入団した田原誠次も、ブルペンを支える存在としてチームに貢献した。

聖心ウルスラ学園高から社会人野球の三菱自動車倉敷オーシャンズでのプレーを経て、2011年ドラフト会議で今村信貴、一岡竜司らに続く7位指名で読売ジャイアンツに入団。

ルーキーイヤーから32試合に登板し、防御率3.26の成績をマーク。スコット・マシソンら勝利の方程式への繋ぎの存在として役割を果たした。

2016年は自己最多の64試合に登板し、14ホールド、防御率3.46の成績をマーク。その後も火消し役として巨人のブルペン陣を支えた。

しかし、2019年は25試合の登板で防御率4.32と成績を落とすと、2020年は一軍登板を果たせず、同年オフに戦力外通告を受けた。

12球団合同トライアウトに参加したがNPB球団との契約には至らず、同根限りで現役引退。決して目立った選手ではなかったが、ブルペン陣を支え、チームに貢献していたことは間違いない。

【了】