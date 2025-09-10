ドジャースはただの“金満球団”ではない！？将来のスター候補となり得るプ…

メジャーリーグ 最新情報

一昨年には大谷翔平、昨年にはブレイク・スネルなど毎オフ大型補強を行っているロサンゼルス・ドジャース。こうしたFA選手の大型契約が目立つが、マイナーにはプロスペクト選手も多く抱えており、上手く運用することで常勝軍団として地位を確立させている。今回は、ドジャースの将来を担うプロスペクト選手をピックアップした。（文:Eli）

ドジャースはリーグトップのペイロールを抱え、「カネで勝利を買っている」と頻繁に揶揄される。一方でFAは市場価格からして明らかに割高でFA選手だけでチームを構成することは不可能である。

このことはドジャースフロントもしっかり認識しているようで、毎年才能を見込んだ若手を積極的に起用している。

今季もそれは同じで、投手陣ではジャック・ドライアー、ベン・カスパリウス、野手陣ではアンディ・パヘスがインパクトを残している。

また、今季は中途半端に終わっているもの、シーズンフル稼働すれば主力選手としてオールスターまで狙える才能が揃っている。

来季ブレイクしそうな野手

ドルトン・ラッシング

今年は出場数の低下により不振にあえいでいるドジャースNo.1プロスペクトのドルトン・ラッシング。その原因を探ってみるとやはりメジャーレベルのボールへの”慣れ”が必要なようだ。

ラッシングはここまで118打席で.187/.246/.299 wRC+51と苦しんでいる。原因は空振りとそれに伴う三振の急激な増加だ。

マイナー時代と比べるとWhiff% 25.9→36.2、K% 20.9→38.1、BB% 15.5→6.8と大きく悪化している。一方でスイング系や打球系の指標を見るとMaxEV108.3→112.0、Barrel%8.7→10.9、Chase%17.9→18.2とマイナー時代とは遜色ない数字を出している。

さらに、メジャーレベルにおいてのみ計測されているバットスピードではエリート級の73.4マイル（約118キロ）を記録しており、潜在能力は確かだ。

問題はプレータイム確保で、ウィル・スミスのバックアップでは週2が関の山で、新たな起用法を開拓する必要がある。ラッシングはキャッチャーの他に1BやLFの経験があり、今季35歳のフリーマンのバックアップやコンフォートが抜ける外野に入るのが選択肢となる。

来季のブレイク候補

エメット・シーアン

今季トミージョン手術から復帰し、エース級ひしめくドジャースローテにすぐに参加したエメット・シーアン。手術からメジャー復帰まで13ヶ月と比較的速めだったが、手術前に描いていた成長曲線に再度乗ることに成功した。

デビューイヤーのシーアンはBB%10.0、Location+95と制球力が課題だったが、今季はBB%8.2、Location+101と平均レベルに乗った。さらに全球種回転数が100~200rpm上昇している。

これらの進化はシーアンをマイナーとメジャーを行き来するような投手から、メジャーでローテを安定して張れる投手まで押し上げた。来季は山本由伸、ブレイク・スネル、タイラー・グラスノー、大谷翔平に続くローテ5番手、故障者が出た場合には1,2番手まで担う可能性もある。

ジャスティン・ロブレスキー

今季は主に大谷とのペアやロングリリーフといった役割を担っているジャスティン・ロブレスキー。三振・四球・ホームランから守備の影響を受けない防御率を推定したFIPでは昨年6.36だったのが今年はエリートレベルの3.23まで改善した。

ロブレスキーはオフシーズンに投球の大幅見直しを行った。まずは球種の多様化で、6割を占めていたフォーシームを半分の3割まで減らし、シンカー/スライダー/カッター/カーブの割合を増やした。

次にスライダーに変更が入り、スイーパー型からより速く変化量の少ない高速ジャイロスライダーに変わった。これによりスライダー被長打率は約4分の1になった。さらに全体的な制球力も向上し三振が増え四球が減った。

これらの変化はドジャースがロブレスキーをメジャーレベルに置き続けるのに十分だったようだ。来季は佐々木朗希、ランドン・ナック、故障から復帰するリバー・ライアン、ギャビン・ストーンらとローテの最終スポットを争うと見られる。

エドガード・ヘンリケス

昨季シングルAからポストシーズンロースター入りの大出世を遂げたエドガード・ヘンリケス。今季はブレークイヤーが期待されたが、トレーニング中の事故により初登板が7/22までずれ込んだ。

しかしそこからは予想通りの活躍で、9/2のピッツバーグ・パイレーツ戦で3失点するまで12試合11回無失点だった。

昨季のポストシーズンで5回4失点と散々だったヘンリケスがここまで成長したのはやはりオフシーズンに行った投球の見直しにある。

昨季はカット成分のあるフォーシームとスライダーのようなカッターという奇妙な構成だったのを通常のフォーシーム、通常のカッター、さらにシンカーと落ちるスライダーを加えた。

今季はまだ12.1回とサンプルが少ないため結果からは今後の活躍を推測できないが、物理的特徴から球の威力を測るStuff+は130と異次元の域に達しており、球の特徴からはパドレスのメイソン・ミラーとの類似点も見られる。

今後の課題としては唯一の変化球であるスライダーを右打者にも左打者にも投げ切れるようになれることだろう。そうすれば空振りや三振数も付いてくるはずだ。

手術から復帰する投手

ギャビン・ストーン

今季は肩の手術により全休しているが、ギャビン・ストーンは2024シーズンにドジャース最多の25先発140.1回を投げ、一度はMLBの先発投手としての立ち位置を確立した投手だ。

元球界54位プロスペクトのストーンは2023年に故障多発の先発陣を救うためにデビュー。ところがフォーシーム/スライダー/チェンジアップの3球種のみだったことからボコボコに打たれてしまい一旦マイナーに戻った。

ブレークイヤーとなった2024年は速球系をフォーシーム一本から勝負からシンカー/カッターを追加し、打者に的を絞らせない投球でローテ投手へと進化した。

ストーンはスネルやグラスノーのように剛球や驚異的な変化球で制圧する投手ではないが、多彩な球種で着実にイニングを食うことができる。故障リスクの高いドジャース先発陣においてはストーンのようなタイプは重宝するだろう。

リバー・ライアン

こちらも今季全休しているリバー・ライアン。デビューイヤーとなった2024年は20.1回で防御率1.33と才能の片鱗を見せた。

ライアンは平均96マイル（約154キロ）のフォーシームに加え90マイル（約145キロ）に届くスライダー、94マイル（約151キロ）のカッター、更にカーブ、チェンジアップ、シンカーと武器が多い。

昨季の短いメジャー時代もフォーシーム40%の他には複数球種を織り交ぜる投球を見せていた。90マイル後半（約145キロ）のフォーシームにハイレベルの変化球を複数種持っていればメジャーの先発としては十分だ。

興味深いのはライアンの投手キャリアは非常に短いということだ。ノースキャロライナ大学時代は二刀流選手であったライアンはパドレス傘下ルーキーリーグ時代も打席に立っていた。

故にメジャーリーグでは3年200.1イニングしか投げていない。トミージョン手術のリハビリは12~18ヶ月と極めて長いため、投手が投球スタイルなどを考えるきっかけになる。ライアンがどのように今後どのように進化していくかにも注目したい。

