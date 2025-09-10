大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ブルペン陣に故障者や不振選手が相次いでいる。地区優勝争い、10月のポストシーズンを勝ち抜くためにテコ入れは必須の状況だが、策の一つとして大谷のクローザー起用も検討されているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

大谷は6月中旬に投手復帰を果たしてから、日本時間9月10日時点で12登板、1勝1敗、防御率3.75といった数字をマーク。この12登板はすべて先発としてのもので、リリーフとしては1度も起用されていない。

同メディアは「ドジャースのマーク・プライアー投手コーチは先月、大谷をリリーフ起用する可能性について語り、『議論した』とまで述べた。デーブ・ロバーツ監督は月曜日、この考えについてより率直に語った」としつつ、「今はその質問には答えられない。でも、勝利のチャンスを掴むために、我々が最善だと思うことは何でもするつもりだ。ショウヘイもどんなことでも受け入れてくれると分かっている。ただ、まだ決定はしていない」というロバーツ監督のコメントを紹介。

続けて、「大谷が先発以外で投げるとなると、降板後は指名打者として起用できないというルール上、考慮すべき点は多々ある。4度目のMVP受賞はほぼ確実と言える打撃の才能は、試合終盤で失うにはあまりにも貴重だ。リリーフ登板は打順が回ってこない場合か、9回裏に投げる場合に限られる」と記している。

