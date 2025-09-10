個人投資家の桐谷広人さんが、YouTubeチャンネル『All Aboutマネー』に出演し、お気に入りの優待銘柄について語ってくれました。今回は、桐谷さんが保有する優待株の中から、10月に権利確定を迎えるおすすめの優待銘柄を紹介します。

◆桐谷さんが心待ちにする10月の優待銘柄3選

桐谷さん：10月は30銘柄ほどと、優待が少ない月です。私が合格基準としている「配当利回り4％」を満たしている銘柄も少なくてですね……。

その中でまず、分離機や化学工業製品を手掛ける巴工業＜6309＞を挙げたいと思います。100株で37万円くらい必要で、配当利回りは3.85％です。初年度は優待がもらえないのですが、100株を1年以上継続保有するとワインが1本もらえます。

次に、関西を中心に戸建分譲住宅を展開するファースト住建＜8917＞です。100株、10万円弱で購入でき、配当だけでも利回りが4.37％あります。さらに、100株を1年以上継続保有すると500円分のクオカードがもらえて、総合利回りが5.4％ぐらいになります。

あと、美容室の運営や美容関連商品の企画・販売するAB&Company＜9251＞を挙げたいと思います。100株で8万5000円ぐらいですが、配当だけでも3％以上あり、さらに同社のオンラインストアで使える8000円相当の優待券がもらえます。そうすると、総合利回りが約12％になります。

オンラインストアでは、シャンプーやリンスなどを販売しています。私も毎年、シャンプーやリンスをもらっています。ただ、たくさんあって自分では使い切れず、誰かにあげなきゃいけないのですが……。

教えてくれたのは……桐谷広人さん

1949年広島県出身。将棋棋士・投資家。日本テレビ系バラエティ番組『月曜から夜ふかし』に出演し、現金を使わない「株主優待生活」が話題になった。現在はテレビや講演会、雑誌などで幅広く活躍。『日経マネー』（日経BPマーケティング）、『ダイヤモンドZAi（ザイ）』（ダイヤモンド社）で連載中。

