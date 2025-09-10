なかむらみなみ＆mezz、コンプレックスを自己愛へと変える新曲リリース

なかむらみなみとmezzによる新曲「Miracle Body」が2025年9月10日（水）にリリースされる。
本作は、前作『Royal Milk Tea』の続編として制作され、プロデュースはTREKKIE TRAXのandrewが担当。ジャージークラブを意識したアップテンポなダンスチューンでありながら、温かくノスタルジックなトーンが際立つ。夏の終わりの夕暮れを思わせる切なさと多幸感に、二人のパワフルなリリックとメロディが重なり、聴く人の心を揺さぶる一曲に仕上がっている。
また、yoyou「i to i」のミュージックビデオでヨーロッパ最大級の国際的MVアワード「Berlin Music Video Awards 2025」にて”Silver Selection”にも選出された気鋭のクリエイター集団・GREENPLAZAが手掛けたミュージックビデオも近日公開予定。
さらに、アートワークを担当したOGGUが手掛けたタイトルロゴを使用した、なかむらみなみとしては初となるオフィシャルグッズも楽曲リリースと同時に受注予約が開始している。
＜リリース情報＞
なかむらみなみ & mezz
「Miracle Body」
2025年9月10日（水）リリース