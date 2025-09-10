淡く絶妙な色合いのH.モーザー ニューモデル｜エンデバー・パーペチュアルカレンダー スモークサーモン

2023年に、大胆かつ遊び心のある色合いを取り入れたストリームライナー・センターセコンド スモークサーモンを発表して以来、ブランドにとって欠かせないカラーとなったスモークサーモン。そのサーモンカラーが今回、洗練されつつ控えめなモデルとして、エンデバー・パーペチュアルカレンダーのダイヤルカラーとなって待望の復活を果たした。

【画像】スモークサーモン カラー、エンデバーのケースとパーペチュアルカレンダーを組み合わせたエンデバー・パーペチュアルカレンダー スモークサーモン（写真9点）

縦に筋目を施したグリフェ仕上げが生み出す表情豊かな質感は、まるで鉱物のような輝きを放ち、ブランドを象徴する独自のフュメ効果が柔らかな銅色から温かみのあるブラウンまで、微細な陰影を浮かび上がらせる美しい仕上がりだ。

時計の心臓部分には、市場でも屈指のインテリジェントな設計を誇る HMC 800 キャリバーを採用。また、ミニマリズムを徹底する H. モーザーは、まるで”秘密のサイン”のように透明なラッカーでブランドロゴを施した。これにより、ダイアルの美しさをより引き立てているのである。

加えて、中央には月を示す小さな針、3時位置の超大型日付ウィンドウには深夜 0 時に瞬時に日付が切り替わる「フラッシュ・カレンダー」機能が付随しており、9 時位置には 7 日間

の残量を示すパワーリザーブ表示も起用されている。

エンデバー・パーペチュアルカレンダー スモークサーモン

リファレンス 1800-0207、18K ホワイトゴールド製モデル、グリフェ仕上げのスモークサーモン ダイアル、ダークブラウンのアリゲーターレザーストラップ

予定価格：1039万5000円(税込)、2025年11月 日本入荷予定