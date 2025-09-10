「推し」への愛が止まらないバレーボールファンの皆さん、朗報です！昨年大好評を博した、プロバレーボールチーム「大阪ブルテオン」とホテル京阪 京橋 グランデの夢のコラボアフタヌーンティーが、さらにパワーアップして第2弾として帰ってきました。

この記事を読めば、選手たちの個性と故郷への愛が詰まった驚きのメニューから、ファンにはたまらない限定グッズ、そして参加型のSNSキャンペーンまで、その全貌が丸わかり！特別なティータイムで、あなたの“パピネス”を見つけてみませんか？

推しと味わう至福のティータイム：大阪ブルテオン×ホテル京阪コラボ第2弾

バレーボールファンはもちろん、スイーツをこよなく愛する皆さんにも見逃せないこの企画。今回は、その魅力に深掘りしていきます。

今回のコラボの主役である「大阪ブルテオン」は、1951年創部という日本の男子バレーボール界を長きにわたって牽引してきた歴史ある強豪チームです。前身は「パナソニックパンサーズ」としてVリーグ7回、天皇杯5回、黒鷲旗13回という輝かしい実績を誇り、数々の日本代表選手を輩出してきました。

そして2024年10月に始まる新しいトップリーグ「大同生命SV.LEAGUE MEN」への参戦を機に、「永遠の青」を意味する「大阪ブルテオン」としてリブランディング。世界を見据えたグローバルなクラブを目指す彼らの新たな挑戦を、このコラボを通じて応援する絶好の機会です。

また、チームには大阪ブルテオンとバレーボールを愛する妖精「パピネス」というキュートなチームキャラクターもいます。いつも前向きで好奇心旺盛、みんなに優しいパピネスも、アフタヌーンティーのあちこちに登場しますよ！

選手考案！個性と故郷への愛が詰まったスペシャルメニュー

今回の第2弾では、清水 邦広選手、山内 晶大選手、西川 馨太郎選手というトップ選手3名とのスペシャルコラボが実現しました。彼らが「好きなスイーツ」や「出身地」にちなんだメニューを考案し、選手自身も試食して太鼓判を押したというから、これは期待大です！

スイーツ3種、セイボリー（甘くない軽食）3種というバランスの取れたラインナップは、見た目も味も、そして選手たちのストーリーも楽しめるものばかり。その意外性と選手の人柄が垣間見える点に、ぜひご注目ください。

清水邦広選手：力強いスパイクと故郷の味

チョコレート好きという清水選手のために作られた「ゴリのスパイク★チョコレートタルト」は、バレーボールを模したチョコレートムースの中に甘酸っぱいラズベリーソースが！力強いスパイクのように、一口食べたら忘れられないインパクトがありそうです。

そして、出身地・福井県の名物「越前そば」を使った「うんまい！越前そば」カルボナーラ仕立て。「アフタヌーンティーでそばのカルボナーラ？！」と驚くかもしれませんが、選手も「そばだから罪悪感なく、ヘルシーで美味しい！」と絶賛した新感覚のセイボリーです。

山内晶大選手：背番号に込められた和の心と名古屋のソウル

和菓子が好きという山内選手のリクエストに応え、背番号「10」をあんことお団子で表現した「＃１０ ヤマ団子」。見た目も可愛らしく、写真映えも抜群。まさに「推し活」にぴったりの一品です。

出身地・名古屋の名物「赤味噌のどて煮」もアフタヌーンティーのセイボリーとして登場！選手自身も「アフタヌーンティーにどて煮って、ありなんですか…？」と戸惑ったそうですが、その美味しさには納得いただけた様子。名古屋の味がホテルで楽しめる、これぞコラボの醍醐味です！

西川馨太郎選手：チームカラーと大阪の魅力が融合

フィナンシェ好きで柑橘系が好みという西川選手には、チームカラーの「青」をまとった華やかな「ＢＬＵＥフィナンシェ～柚子の香り～」。爽やかな柚子の香りが、青いチョコレートコーティングと相まって、見た目も味も洗練されたスイーツに仕上がっています。

そして、出身地・大阪の名物をたっぷり詰め込んだ「おおきに！ＯＳＡＫＡバーガー」！たこ焼きや紅生姜の天麩羅が挟んであるという、まさに「大阪やで！」と言いたくなるユニークな一品。ボリューム満点ながら、西川選手はあっという間に完食し、「紅生姜がアクセントになって美味しい！」と意外な組み合わせにも驚かれたそうです。

ホテル自慢の逸品と充実のフリードリンク

コラボメニューに加えて、ホテル自慢のスイーツやセイボリーも充実しています。サーモンのマリネ ライム風味、茄子と鶏肉の揚げびたし、ラフランスと青のジュレ、マロンのシフォンケーキ、リンゴのコンポート ザクロ添え、マロンケーキなど、季節感を取り入れた美しい品々が、アフタヌーンティー体験をより一層豊かなものにしてくれます。

そして、コーヒー、紅茶、ハーブティーはもちろん、ソフトドリンクを含め7種類が用意されたフリードリンクで、お好みに合わせてゆっくりとティータイムを楽しめます。

ファン必見！限定特典とSNSキャンペーンで「推し活」を加速

このアフタヌーンティーは、美味しいだけではありません！「推し活」を盛り上げる仕掛けが満載です。

オリジナルコースターをゲット！

ご来店のお客様には、今回のコラボのために作られたオリジナルコースター（全6種） をプレゼント！どの選手のデザインが当たるかは当日のお楽しみ。全種類集めたくなるファン心理をくすぐる、嬉しい特典です。

ウェルカムスイーツ「“Ｌｅｔ’ｓ パピネス！”パンケーキ」

第1弾で大好評だった、チームキャラクター「パピネス」が描かれたキュートな「“Ｌｅｔ’ｓ パピネス！”パンケーキ」が、今回もウェルカムスイーツとして登場します！

SNSキャンペーンでサイン入りグッズを狙おう！

この「“Ｌｅｔ’s パピネス！”パンケーキ」は、SNSキャンペーンの対象にもなっています。パンケーキのイラストを写真に撮って、Instagramで 「＃マイパピネスパンケーキ」 のハッシュタグをつけて投稿するだけ！ロレーヌ公式アカウント（@restaurant_lorraine）をフォローしていれば、抽選で選手サイン入りオリジナルグッズが当たるチャンスがあります。見て、撮って、食べて、応援する。まさに「心ときめくひととき」を存分に味わえる仕掛けですね。詳細は10月1日に公式アカウントで発表されるので、忘れずにチェックしましょう！

料金と価値：特別な体験への投資

「大阪ブルテオン×ホテル京阪アフタヌーンティー」の料金は、おひとり様 4,850円（税込） です。これには、上記で紹介した全てのメニューに加え、フリードリンク、そしてオリジナルランチョンマットと特典コースターが含まれています。

一見すると少しお高めに感じるかもしれませんが、考えてみてください。

トップ選手とのコラボメニューという希少性

ホテルで過ごす優雅な空間と時間

豊富なフリードリンク

これらを総合的に考えると、この価格は決して高すぎるものではないと私は思います。特にバレーボールファンにとっては、推しの選手を身近に感じ、応援の気持ちを形にする「推し活」としての価値が非常に高く、むしろ「お得」と感じる方もいるのではないでしょうか。美味しい料理と共に、応援の熱量をさらに高められる、特別な体験になるはずです。

開催概要と予約方法：あなたの「パピネス」を見つけに

さあ、ここまで読んで「行きたい！」と思った方も多いはず。最後に、この特別なアフタヌーンティーを楽しむための詳細情報と予約方法をお伝えします。

開催期間

2025年10月1日（水）～11月30日（日）

約2ヶ月間の期間限定開催です。秋の京橋で、素敵なティータイムを過ごせますね。

開催時間

15:00～17:00（L.O. 16:30）

午後のひとときをゆったりと過ごせる時間帯です。ランチ後のデザートとして、または少し早めのディナーとして利用するのも良いでしょう。

場所

ホテル京阪 京橋 グランデ 7階 レストラン「ロレーヌ」

大阪市都島区東野田町2丁目1-38

アクセス

京阪電車京橋駅直結、JR・Osaka Metro京橋駅すぐ

駅直結という抜群のアクセスは、雨の日でも安心。遠方から訪れる方も迷うことなくたどり着けます。

お問い合わせ

06-6357-3033（受付時間 10:00～20:00）

予約方法

人気コラボ企画の第2弾ということで、早期に予約が埋まってしまう可能性も十分に考えられます。特に週末や休日は競争率が高くなることが予想されるので、「この日に行きたい！」という明確な希望がある方は、早めの予約をおすすめします！

まとめ：見て、撮って、食べて、応援する究極の推し活

今回の「大阪ブルテオン×ホテル京阪 アフタヌーンティー」第2弾は、ただ美味しいだけでなく、選手たちの個性や故郷への愛を感じ、そしてチームへの応援の気持ちを深められる、まさに「見て、撮って、食べて、応援する」というコンセプトが詰まった特別なイベントです。

バレーボールファンの方も、そうでない方も、ぜひこの機会にホテル京阪 京橋 グランデを訪れて、心ときめく優雅なひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。私も期間中に足を運び、この特別な体験をレポートできたらと思っています！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。