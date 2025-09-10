楽天・吉納翼、ファームで2打席連続タイムリーを放つ！3打数2安打3打点の…

9月10日、東北楽天ゴールデンイーグルスの吉納翼は、ロッテ浦和球場で行われた千葉ロッテマリーンズとの二軍戦に途中出場。この日は9回、延長10回と2打席連続適時打を放った。



7回から途中出場した吉納は、9回に1点差となる適時打をマーク。そして4－4の同点で迎えた延長10回表。楽天は2点を勝ち越し、なおも2死一、二塁で打席には吉納が入った。







ロッテのマウンドには、この回から左腕の坂本光士郎が上がった。左対左の勝負となり、経験値の多い坂本に対してルーキーの吉納がどのように対応するかに注目が集まった。



坂本は2球目にインサイドのストレートを見せ、3球目のスライダーでファウルを打たせて1－2と追い込んだ。



勝負の4球目。外角へのスライダーがやや高く浮いたところを吉納がバットを残してうまく対応。打球は右翼手の頭上を越えていく長打コースとなった。



右翼を守る髙野光海が処理にもたついている間に2人の走者が生還し、吉納も三塁まで到達。



勝負強い打撃を見せ、楽天は8－4と大きくロッテを突き放すことに成功した。



しかし、その裏に楽天は5失点を喫し、8－9でロッテにサヨナラ負けした。



7回の代打から途中出場した吉納は、この試合で3打数2安打3打点の活躍を見せた。









【動画】左対左を制す！吉納翼の2点三塁打を見よ！

DAZNベースボールの公式Xより











打線大爆発



吉納翼 ライトの頭上を超える

2点タイムリースリーベースヒット！



⚾プロ野球 ファーム (2025/9/10)

🆚ロッテ×楽天

📱live on DAZN

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】【了】