クイーン、ベアブリックにスピーカーを搭載したコラボ商品オーダー開始

メディコム・トイ社の大ヒット商品BE@RBRICKにスピーカーを搭載したBE@RBRICK AUDIO 400% Portable Bluetooth® Speaker ”QUEEN”が、9月10日午後9時10分よりオーダー開始となる。価格は91,000円（税込）。

クイーン初来日50周年となる2025年5月に新しいオフィシャル・マーチャンダイズ・サイトが正式オープン。名作アルバムのジャケット・デザインを使用したオフィシャルTシャツの販売が開始し、第二弾商品として、発表されていた同商品。「音楽を纏う」をコンセプトに展開しているAmplifierの洋楽ラインとして新たに立ち上げたINTERNATIONAL by Amplifierからリリースされる。

また、今年の秋には、あの世紀の大名曲「ボヘミアン・ラプソディ」と、それを収録した傑作アルバム『オペラ座の夜』発売から50週年を迎えるのを記念して、世界中で多種多様なリリース／イベントが企画されている。

QUEEN オフィシャル・マーチャンダイズ・サイト https://queen-onlinestore.jp/

BE@RBRICK 仕様

BE@RBRICK AUDIO 400% Portable Bluetooth® Speaker ”QUEEN”

頒布価格:未定

●各全高約280mm

●20,000時間以上に及び開発期間を経て完成した●Bluetooth® 5搭載

●周波数範囲：90Hz-20,000Hz(-6dB)

●Rinaro独自開発の「QUAD360(TM)」全方位オーディオ テクノロジー

●USB-C充電ケーブル付属: 5V/2A

●取り換え可能な充電式バッテリー

●1.5時間充電で連続6時間再生

●音量やサウンドトラックを手首のローテーションでコントロール可能

●重さ870g

●メディコム・トイ公式 https://www.medicomtoy.co.jp/