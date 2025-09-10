大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間6日のボルティモア・オリオールズ戦で、ダルトン・ラッシング捕手が自打球により途中交代するアクシデントが発生した。同選手は翌日に故障者リスト（IL）入りしたが、幸いにも軽症にとどまっているようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

ラッシングは6回の第3打席で自打球を右膝に受け、トレーナーらに肩を借りながらベンチへ下がるとそのまま交代。デーブ・ロバーツ監督は翌日の試合前に、ラッシングがIL入りすることを発表している。

同メディアは「ウィル・スミス捕手の怪我により、ラッシングは当面はレギュラーとして出場することになったが、金曜日に自打球を当てたため途中交代した。彼とドジャースにとっては幸運なことに、レントゲン検査とCTスキャンの結果は陰性だった」と言及。

続けて、「MLB.comのイアン・クィレン記者によると、ラッシングにとっては嬉しい安堵だったという」としつつ、「正直、何が起こるか全く予想できなかった。あんなに高い位置でボールが足に当たったことはなかったからね。でも確かに怖かったよ。骨が折れたかと思った」という本人のコメントを伝えている。

【関連記事】

【了】