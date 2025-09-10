ロッテ・石川慎吾、2軍戦で特大の3ラン！チームは延長戦の末にサヨナラ勝利

10日、千葉ロッテマリーンズの石川慎吾は、ロッテ浦和球場で行われた東北楽天ゴールデンイーグルスとの二軍戦に途中出場。7回の打席で右翼に本塁打を放った。



ロッテは楽天に1－2とリードを奪われて7回裏の攻撃を迎えた。楽天のマウンドにはこの回から松井友飛が上がった。







ロッテは無死から2者連続安打で一、二塁とし、6回から左翼手として途中出場している石川が右打席へと向かう。



カウント1－2からの4球目、松井の得意球であるカットボールが外角高めにきた。これを石川が逆らわずに逆方向へ強くはじき返した。



放たれた打球は風をものともせずに伸びていき、右翼スタンドを大きく超えていく本塁打となった。



素晴らしいパンチ力を見せた石川の3ランで、ロッテは4－2と逆転に成功。試合は延長戦の末、ロッテが9ー8でサヨナラ勝ちを収めた。



石川は途中出場ながら、2打数2安打3打点の活躍を見せた。











【動画】逆方向への大きな一発、石川慎吾の本塁打がこれだ！

久々のダイナマイト・シンゴ



石川慎吾 風をものともせず

逆方向への逆転スリーラン！



