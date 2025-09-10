中日ドラゴンズ・駿太、二軍戦でレーザービームを披露！代名詞の強肩を見…

中日ドラゴンズの駿太が10日、福岡ソフトバンクホークスとの二軍戦に「7番・右翼」でスタメン出場。6回の守備で見事な送球を見せ、二塁走者をホームで刺した。



中日は0－1とリードを許し、6回の守備を迎える。この回からマウンドには高卒3年目の若手左腕・森山暁生が上がった。



2死二塁となり、9番のイヒネ・イツアが左打席に入った。







カウント1－1からの3球目、甘く入ったスライダーをイヒネがしなやかに右翼方向へ弾き返す。



打球は右前に落ちる安打となったが、これを駿太がバウンドを合わせながら捕球するやダイナミックなバックホームを見せる。



送球は矢のようなスピードで伸びながらワンバウンドで捕手のミットに突き刺さり、二塁走者の秋広優人のホーム生還を阻止した。



肩の強さだけでなく、捕手がタッチしやすいコースに送球のバウンドをあわせる正確さも備わったプロの技をみせた。



駿太のプレーで失点を防いだ中日は、7回に同点に追いつく。しかし、その後に勝ち越しを許し、1-2で敗れた。











【動画】送球の伸びが違う！駿太のレーザービームがこちら！

爆肩炸裂✌



駿太 代名詞ともいえる強肩を活かして

ランナー秋広を見事に刺す！



