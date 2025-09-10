ドジャース・大谷翔平、第3打席で適時打を放つ！盗塁に続いて走者を還す働…

大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は9日（日本時間10日）、本拠地ドジャー・スタジアムで行われているコロラド・ロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。5回の第3打席で右翼に適時打を放った。



ドジャースが4－0とリードした展開で迎えた5回裏。1死二塁の場面で大谷の第3打席が回ってきた。







ロッキーズ先発ヘルマン・マルケスが投じた2球目、真ん中付近のナックルカーブを大谷が強振した。



打球は鋭い回転がかかったゴロとなって一塁手のグラブを弾き、あっと言う間に外野まで到達。二塁走者がホームに還り、ドジャースは大谷の適時打で5－0とした。



大谷はこの日3打数1安打1打点。試合はドジャースが7－2で同地区最下位のロッキーズに勝利した。













