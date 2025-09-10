日本代表MF三笘薫（ブライトン／イングランド）が、アメリカ遠征を振り返った。

FIFAワールドカップ26を10カ月後に控えるなか、9月の代表ウィークでホスト国となるアメリカでの遠征を実施した日本代表。前線からのプレスが通用した1戦目のメキシコ戦を0－0、スタメンを総入れ替えした2戦目のアメリカ戦は0－2と1分1敗で終えており、手応えと課題の両方を得た、実りのある2試合となった。

そんななか、現地時間9日のアメリカ戦後にメディア対応を行なった三笘。同試合には、1点ビハインドで迎えた62分から出場したが、その後さらに1失点を許すなど完敗だったことについて、「難しくしてしまったなと思います。攻撃でいい形で受けても、1対1のところで負けたり、なかなか抉れなかったり、深い位置にまで入っていけなかったりというところで、最後の質が足りませんでした」と反省点を挙げた。

また、“アジアの外”に出たアメリカ遠征を振り返った、三笘は「（2試合を通して）ゴールが奪えていないところと、ゴールを奪いにいったときに守備でスペースを空けすぎたり、カウンターを許したりしたところは課題。（アジア予選では）今まで失点せずにこれていたところで、得点を先に決めるシチュエーションであれば、まだ相手も出づらかったと思います」と省察。さらに、「自分たちの隙をうまくつかれているところがあるので、今までの傾向もあると思いますが、攻撃面でもボールを回しているだけのところ、シュートまでいけていないところがあるのが現状です」と指摘している。