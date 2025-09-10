FIFAワールドカップ26南米予選の最終節が現地時間9日に行われた。

先に行われた第17節で、アルゼンチン代表、エクアドル代表、ブラジル代表、ウルグアイ代表、パラグアイ代表、コロンビア代表と、ストレートインとなる6チームが決定。最終節となる今節は、7位ベネズエラ代表と8位ボリビア代表による大陸間プレーオフ争いが、最大の見どころとなった。

自力で決められる7位ベネズエラ代表は、ホームでコロンビア代表と対戦。開始早々の3分にMFテラスコ・セゴビアが先制点を挙げると、一度は追いつかれたものの、12分にFWホセフ・マルティネスが決めてふたたびリードを得た。しかしその後、相手FWルイス・スアレスに4得点の大暴れを許し、最終スコアは3－6と痛恨の敗北を喫した。

一方で、大陸間プレーオフ進出には勝利が絶対条件の上で、他会場の結果次第となる8位ボリビア代表は、ブラジル代表と対戦。お馴染みの、標高4100mにある『エル・アルト・ムニシパル・スタジアム』にカナリア軍団を迎え入れると、前半終了間際にMFミゲル・アンヘル・テルセーロスのPKで先制点をマーク。後半は、ボールこそ持たれる時間が続いたが、このまま1－0で勝利。“空中要塞”で、カルロ・アンチェロッティ新体制のブラジル代表に初めて土をつけたチームとなるとともに、敗れたベネズエラ代表を抜いて、逆転での大陸間プレーオフ進出を決めた。

首位突破を確定させているアルゼンチン代表と、本予選で好調を維持するエクアドル代表の試合は、お互いに退場者（31分にDFニコラス・オタメンディ、50分にMFモイセス・カイセド）を出したなか、前半アディショナルタイムにFWエネル・バレンシアが決めたPK弾を守り切った後者が、1－0で逃げ切った。

そのほか、ウルグアイ代表はチリ代表とスコアレスドローとなり、南アフリカ大会以来となる16年ぶりの本大会出場を決めた、パラグアイ代表はペルー代表に1－0で勝利して南米予選を締め括った。

■南米予選最終節結果

エクアドル代表 1－0 アルゼンチン代表

ボリビア代表 1－0 ブラジル代表

チリ代表 0－0 ウルグアイ代表

ペルー代表 0－1 パラグアイ代表

ベネズエラ代表 3－6 コロンビア代表

■南米予選順位表

（）内は（勝ち点/得失点差）

1位：アルゼンチン代表（38/21）

2位：エクアドル代表（29/9）

3位：コロンビア代表（28/10）

4位：ウルグアイ代表（28/10）

5位：ブラジル代表（28/7）

6位：パラグアイ代表（28/4）

ーーーーストレートインーーーー

7位：ボリビア代表（20/－18）

ーーーー大陸間POーーーー

8位：ベネズエラ代表（18/－10）

9位：ペルー代表（12/－15）

10位：チリ代表（11/－18）