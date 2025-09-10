ドジャース・大谷翔平、今季18個目の盗塁を決める！リードオフマンとして…

大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は9日（日本時間10日）、本拠地ドジャー・スタジアムで行われているコロラド・ロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。3回に今季18個目の盗塁を決めた。



ドジャースが1－0とリードして迎えた3回。2死走者なしから1番の大谷が四球で出塁した。







続くムーキー・ベッツへ対してロッキーズ先発ヘルマン・マルケスが投じた2球目。大谷がスタートを切った。



投球が低めへ落ちる153キロの高速シンカーだったこともあり、ロッキーズ捕手ハンター・グッドマンもやや難しい送球を強いられた。



セカンドスローが二塁ベース手前でのワンバウンドになり、大谷は26試合ぶりとなる今季18個目の盗塁を決めた。



さらにベッツが2点本塁打を放ち、ドジャースはこの回2点を追加。3－0とリードを広げて試合を優位に展開していく。



試合は7回まで終了し、ドジャースが5－1でリード。大谷はここまで3打数1安打となっている。









【動画】本塁打王狙うリードオフマン、大谷翔平の盗塁がこちら！

ABEMA MLBの公式Xより











