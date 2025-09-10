“モイネロキラー”の守備職人！北海道日本ハム・山縣秀が2打席連続の3号ア…

北海道日本ハムファイターズの山縣秀は9日、エスコンフィールドHOKKAIDOで行われた福岡ソフトバンクホークス戦に「8番・遊撃」でスタメン出場。6回の第3打席で2打席連続となる本塁打を放った。







ソフトバンクの先発はここまで10勝を挙げているエース左腕、リバン・モイネロ。



3点ビハインドだった日本ハムが4－3と逆転に成功した展開で迎えた6回。1死一塁で打席には前の打席で2号本塁打を放っている山縣。



カーブとチェンジアップでカウント1－2と追い込まれてからの5球目、147キロのストレートを山縣が振りぬいた。



打球は鋭いライナーで左翼スタンドに向かって一直線に飛び込んでいく。



鷹の絶対的エースから2打席連続となる3号2点本塁打を放った。



これがダメ押しとなり、日本ハムが7－4でソフトバンクに勝利。



山縣は4打数3安打とプロ入り初となる猛打賞も記録。大事な首位攻防戦、エース対決の試合で重要な働きを披露した。













【動画】モイネロを撃破！山縣秀の2打席連続となる3号本塁打がこちら！

DAZNベースボールの公式Xより











