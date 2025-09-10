伊豆・村の駅では9月13日より、シルバーウィークに合わせて「敬老の日」および「スポーツの秋」にちなんた特別イベント・メニューを開催する。

第一弾となる9月13日〜9月15日には、村の駅内の飲食店にて「おじいちゃん・おばあちゃん同伴割ワンコイン500円メニュー」として、餃子定食やキハダマグロ丼、しいたけのオムライスが登場。

ワンコイン500円メニュー

13日には、野菜の詰め放題やシャインマスカット重さ当て選手権、14日にはまぐろの解体ショー、15日にはきのこの盛り放題や静岡茶の詰め放題の実施を予定している。14日〜15日には、結きずなゆみ治療院のマッサージも受けられる。

第二弾は、9月20日〜23日に開催。

20日には、野菜の詰め放題や縄跳び二重跳び選手権、21日にはマグロ道場での「ぶり丼」や海老味噌汁の特別提供やリフティング選手権、22日には「TAMAGOYA たまごたっぷりんでオリジナル小物入れ体験」、23日には長座体前屈選手権を予定している。

また、イベント期間中には、「栗のモンブランケーキ」(2,800円/TAMAGOYA)や「秋の味覚ゴロゴロ茶碗蒸し」(480円/まぐろ道場)、「秋の味覚定食」(1,180円/村の食堂)といった限定スイーツやメニューも楽しめる。