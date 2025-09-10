モントワールは9月15日、チロルチョコと共同開発による「チロル さくふわきなこもちぼーる」(162円)を発売する。
同商品は、チロルチョコの商品「チロルチョコ きなこもち」味をイメージした、まるい形状の焼きあられによるひとくちサイズの米菓。
同社の監修のもと仕立てた"きなこもち風味"と、さくさくふんわり食感が楽しめるという。
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
Z世代とはたらく 第91回 【漫画】飲み会中、プライベートの話で盛り上がっていたはずが…
「うわ、まじか...」好きな人・恋人への愛が一気に冷めた出来事を徹底調査! 最も多かったのは?
【2025年9月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選
リスキリングのリアル 第36回 【漫画】資格取得をあきらめた理由…働きながら勉強に励んでいたら、あわや「仕事をクビ」レベルの状況に!?
タワマン暮らし 第105回 【漫画】雨が多いとジムに通うのが大変…が通じないタワマン住民の事情
働き盛りのビジネスパーソン、加えて転職・結婚・不動産購入・セカンドキャリアなど、ライフステージの節目を迎える様々な局面で確かな情報を必要としている人たちに向けて"実用的で役に立つ"をモットーに、"ポジティブ"で"一歩踏み出したいという意欲を後押しする"コンテンツをお届けします。