モントワールは9月15日、チロルチョコと共同開発による「チロル さくふわきなこもちぼーる」(162円)を発売する。

同商品は、チロルチョコの商品「チロルチョコ きなこもち」味をイメージした、まるい形状の焼きあられによるひとくちサイズの米菓。

同社の監修のもと仕立てた"きなこもち風味"と、さくさくふんわり食感が楽しめるという。