グローブライドは10月5日、マッシュホールディングスならびに宮城県女川町との3者共創によるイベント「女川・海と釣りとファッションの祭典 ～Sea, Fishing and Fashion Festival」を、宮城県女川町で開催する。

海と釣りとファッションの祭典

同イベントは、自然・食・ファッション・エンターテインメントが融合したコンテンツを通じて、女川町の魅力を発信することを目的に実施する。

マッシュパーク 女川では、釣り具ブランドのダイワとルームウェアブランド「gelato pique(ジェラート ピケ)」、レディースブランド「emmi(エミ)」がコラボした特別アイテムを販売する。

gelato pique べビモコベアセットアップ

gelato pique オリジナルルアー(全3種)

さらに地元グルメを楽しめるフードフェスティバルも開催。ステージでは、女性アイドルグループのライブや、釣りや宮城県の魅力を語るトークショーも実施する。

女川町まちなか交流館では、「gelato pique(ジェラート ピケ)」のルームウェアや「SNIDEL(スナイデル)」、「Mila Owen(ミラ オーウェン)」などのレディースファッション、「Cosme Kitchen(コスメキッチン)」のナチュラル＆オーガニックコスメなどを販売する。

女川町海岸広場では、小・中・高校生を対象とした無料の釣り体験教室「DAIWA YOUNG FISHING CLUB」も開催。必要な道具はすべて用意されており、初心者でも安心して楽しめる。参加申込みは、9月17日まで受け付ける。