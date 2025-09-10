楽久屋は9月13日、「野天風呂 湯の郷」(千葉県野田市)をリニューアルオープンする。

野天風呂 湯の郷

今回の改装では、ロビーの座席配置を刷新し、より広々とした空間を演出。脱衣ロッカーや下足ロッカーのコインレス化により、スムーズで快適な利用を実現した。

施設内には、四季の彩りを感じられる野天風呂や、地域最大級の高濃度炭酸泉など多彩な浴槽を完備。全館に保湿性・保温性に優れた「ナノ水」を使用している。

露天風呂

男性専用のケロ材サウナ「サウナ-禅-」、女性専用の泥パックや漢方蒸しが体験できる「Beppinスチームサウナ」など、サウナ設備も充実している。音楽・爆風・焚火を融合させた新感覚のサウナ「ダブルパンカーズサウナ」も楽しめる。

ダブルパンカーズサウナでは、ミュージックビデオが流れる

2階の「ゆったりラウンジ」では、約3,000冊の漫画が並ぶ。ソファースペースのほか、コワーキングスペースやリクライニング＆フラットスペース、最新機種が並んだマッサージルーム、女性専用エリアも備えた。

ソファースペース

食事処は、従来のセルフ注文方式から、スタッフが席で注文を取る方式に変更。丁寧な接客により、より落ち着いた空間の中で食事を楽しめる。

広々とした食事処

オリジナルステッカープレゼントや券売機抽選会(9月13日～15日)、湯の郷フォトコンテスト(9月13日～28日)など、リニューアルを記念した各種イベントも開催。食事処では生ビール半額キャンペーン、整体整やアカスリエステでも、リニューアルキャンペーンを実施する。