大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、サンディエゴ・パドレスとの地区優勝争いを繰り広げる中、痛恨の5連敗を喫していた。しかし、デーブ・ロバーツ監督は前向きな姿勢を崩していない。米メディア『ドジャース・ネイション』のゲイブ・スモールソン記者が言及した。

チームが連敗する中、ロバーツ監督は「苦境に陥った時、時には一歩引いて現状を見つめ直す必要がある。誰かにその機会を与えてもらうことも大切だ。今、選手たちは慎重になりすぎて完璧を求め、失敗を恐れているように見える」と語っている。

続けて、ロバーツ監督は「選手たちには、自由にプレーする余地を作ることが重要だと伝えた。そうすれば笑顔が増え、活気が戻ると期待している。焦りと集中力、そして緊張しすぎない状態の間にはバランスが必要だ。我々が話し合った結果、その微妙なバランスを見出せたと確信した」と自信を見せている。

厳しい戦いが続くドジャースについて、スモールソン氏は「レギュラーシーズン終了まで1か月を切ったドジャースにできるのは、戦力を再編成し、慣れ親しんだ野球を取り戻すことだけだ。ナ・リーグ西地区でのリードが縮小する中、そのプレーは一日も早く戻らねばならない」と言及した。

