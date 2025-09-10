フィリーズ・シュワーバー、リーグ最速で50号に到達！11試合ぶりのアーチ…

メジャーリーグ 最新情報

フィラデルフィア・フィリーズのカイル・シュワーバーは9日（日本時間10日）、本拠地シチズンズ・バンク・パークで行われたニューヨーク・メッツ戦に「2番・DH」で出場。7回の第4打席で今季50号本塁打を放った。



フィリーズが4－1とリードして迎えた7回裏。2死一、二塁の場面でシュワーバーの第4打席が回ってきた。



カウント3－1からの5球目。メッツ2番手ジャスティン・ヘーゲンマンが投じたカットボールに対してシュワーバーのバットが火を噴いた。



中堅方向に弾き返された打球は、打った瞬間それと分かる弾道でスタンドに突き刺さった。



これがシュワーバー自身初となるシーズン50号。1試合4本塁打を放った8月28日以来、11試合ぶりの一発でフィリーズが7－1とリードを広げた。



50本台の到達はナ・リーグ最速。ア・リーグを含めたメジャー全体ではカル・ローリーの53本に次ぐ数字だ。



再び本塁打量産ペースに入っていくのか、シュワーバーの打撃に注目が集まる。



試合は9－3でフィリーズがメッツに勝利している。



















【動画】中堅へ確信弾、シュワーバーの今季50号がこれだ！

MLBの公式Xより











KYLE SCHWARBER REACHES 50 HOME RUNS!