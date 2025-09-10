大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、9月に入り大きく黒星が先行している。地区優勝争い、ポストシーズンへ向け一刻も早く復調したいところだが、実現のカギを握るのはマイケル・コンフォート外野手なのかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

コンフォートは昨季までに通算167本塁打を誇る左の強打者だが、今季は日本時間9日試合前時点で124試合、打率.194、10本塁打、29打点とほとんど結果を残せていない。

同メディアは「MLB.comのソニア・チェン記者は最近、フラストレーションが溜まる今季のコンフォートについてコメントし、ポストシーズンが近づく中、彼の重い契約に疑問を投げかけた」としつつ、「ドジャースはコンフォートと1年1700万ドルの契約を結んだ際、彼のキャリア初期の好調に近い活躍を期待していたがそれは実現しなかった。今季、打率が2割を超えたのは7月だけだ。マックス・マンシー内野手、トミー・エドマン外野手、キム・ヘソン内野手らが復帰を控えているため、コンフォートは出場時間だけでなく、ポストシーズンのロースター入りも争うことになるだろう」というチェン記者の見解を紹介。

続けて、「コンフォートはポストシーズンのロースター入りを果たすため、そして自身のためにも努力を重ねる必要があるが、彼の成績の変化が10月にチームが何試合を戦うことになるかの決め手になるかもしれない」と記している。

