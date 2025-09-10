2025年9月の新作5品まとめ(9月9日発売予定)

本記事ではミニストップで9月9日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、秋の気配が近づくこの時期に、おいものやさしい甘さや濃厚スイーツ、食欲を満たすカレーやパスタまで、気分に合わせて楽しめるラインナップで新商品が多数登場しています。

ミニストップ2025年9月の新商品まとめ

「半熟玉子のキーマカレー」(537.84円)

価格 : 537.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

ガラムマサラの風味をきかせたドライカレーの上に、具だくさんなキーマカレーをトッピングした「半熟玉子のキーマカレー」(537.84円)は、半熟玉子と一緒に食べるとマイルドな辛さでやみつきになります。

「とろっと玉子のトマトカレーうどん」(464.40円)

半熟風玉子とダイストマト、青ねぎをトッピングした「とろっと玉子のトマトカレーうどん」(464.40円)は、白だしとトマトピューレを加えた特製カレーだしを使用しています。

「お出汁のきいた たらこスパゲティ」(464.40円)

昆布とかつお節、さば節の出汁がきいたソースを使用した「お出汁のきいた たらこスパゲティ」(464.40円)は、たらことボイルたらこ、刻みのり、青ねぎ、白ごま、高菜がトッピングされています。

「おいもパン」(149.04円)

さつまいも餡を包んだ生地に、さつまいも風味のビスケット生地を被せて焼き上げた「おいもパン」(149.04円)は、パン生地のしっとりとした食感とさつまいも餡の甘みが楽しめます。

「リッチプリン」(194.40円)

「リッチプリン」(194.40円)は、北海道産牛乳とカスタードクリームを使用し、コクがありなめらかな食感のプリンに仕上がっていて、素材本来の味わいを楽しめます。

まとめ

9月9日発売の新商品は、とろっとした卵がスパイシーなカレーと相性抜群の「キーマカレー」「トマトカレーうどん」や、出汁の旨みがきいた「たらこスパゲティ」、秋の味覚でこっくりとした甘さが楽しめる「おいもパン」、素材本来の味わいを楽しめるリッチな味わいの「プリン」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

