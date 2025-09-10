兵庫県香美町(かみちょう)は、山・海・雪・食の魅力が揃う、日本海と中国山地に囲まれた自然豊かなまち。

歴史的には山名氏の城下町として栄え、農業・漁業が盛ん。地域でブランド化された「香住(かすみ)ガニ」、高級和牛のルーツ「但馬牛(たじまうし)」、地酒「香住鶴」などが特産品です。

今回紹介するのは、香美町の県指定無形重要文化財「香美町の三番叟(さんばそう)」。香住区の訓谷・一日市・香住・森・下浜・沖浦と、小代区の新屋の計7カ所で、天下泰平・国土安穏などを祈願し、舞を氏神に奉納する伝統行事です。

大切に守り継がれてきた伝統行事「香美町の三番叟」について

香美町の三番叟

【訓谷三番叟】

宵宮：10月1日(水)／本宮：10月2日(木)

【下浜三番叟】

宵宮：10月4日(土)／本宮：10月5日(日)

【香住三番叟】

本宮：10月5日(日)

【森吉野神社三番叟】

宵宮：10月4日(土)／本宮：10月5日(日)

【一日市三番叟】

本宮：10月5日(日)

【沖浦三番叟】

宵宮：10月6日(月)／本宮：10月7日(火)

【新屋寿式三番叟】

本宮：10月19日(日)

能楽の一部である「式三番」の重要な構成要素として知られる伝統芸能「三番叟」。「三番叟」そのものはさまざまな地域で行われており、「翁舞(おきなまい)」とも呼ばれています。舞台は祝祭や神事の際に披露されることが多く、神聖な場で演じられるものです。

「香美町の三番叟」は、まちの長い歴史の中で大切に受け継がれてきた舞台芸能であり、地元の人々の深い信仰心や文化への愛着が感じられる特別な伝統行事。能楽の伝統を元にしながら地域に根付いた独自のスタイルを持っているのが特徴です。

「踏子(ふみこ)」と呼ばれる3人の役者、「千歳(せんざい)」「翁(おきな)」「黒木尉(くろきじょう)」が、謡(うたい)や鼓、笛、拍子木の音に合わせて舞を奉納します。

「香美町の三番叟」は、地元の神社で毎年10月の秋祭りで奉納されます。香美町香住区の6地区と小代区の1地区、計7地区の人々がその技を継承し、舞を通じて五穀豊穣、神への尊敬や感謝を表します。

大きな流れは同じだそうですが、伝承されている地区ごとに節回しや細部の動作が違うそうです。

躍動感にあふれ、軽快な足運びと共に勢いのある演技が展開される「三番叟」の舞。特に「鈴の舞」は観客の心を強く惹きつける場面で、手に持った鈴をリズムよく鳴らしながら舞う姿は圧巻!

また、演じ手が身に纏う華やかな装束も大きな魅力の一つで、鮮やかな色合いで地元の伝統や風土を象徴するデザインは、一目見ただけで心を奪われるほど。

それぞれ地域の人々の手によって大切に守り継がれてきた伝統行事で、2018年に「香美町の三番叟」として兵庫県の重要無形民俗文化財に登録されました。

自治体からのメッセージ

香美町は、古き良き日本の文化と自然が息づく場所です。三番叟の舞を目の前で鑑賞すれば、その力強さや美しさに心を打たれることは間違いありません。地域の人々が守り続ける伝統を実際に見ることで、ただの観光ではなく、心の深い部分に響く体験を味わえるはずです。ぜひ香美町を訪れ、春夏秋冬の表情豊かな自然と共に三番叟の舞を楽しんでみてはいかがでしょうか? 舞台の余韻が胸に刻まれる思い出となり、日本という国の奥深さを改めて感じられる特別な旅をお楽しみください!

香美町のふるさと納税返礼品について

9月に漁が解禁された「香住ガニ(ベニズワイガニ)」を紹介します。「獲れたて新鮮な香住ガニをぜひたくさんの方にお楽しみいただきたいです」と担当者が熱い想いを伝えてくれました。香美町の中でも人気の返礼品なのだとか。

香住ガニ カニ身セット600g かにみそ、かに酢付

・提供事業者：株式会社 丸近

・兵庫県美方郡香美町香住区香住3番地

・内容量：カニ身セット600g かにみそ、かに酢付

・寄附金額：2万2,000円

水揚げされたその日のうちに茹であげ、ひとつひとつ手作業で丁寧に身を取り出した「香住ガニ」です。殻から出す面倒な作業もなく、手軽に味わえるのが特徴。そのままはもちろんのこと、かに丼、かに寿司、かにサラダ、グラタン、かにコロッケなどさまざまなメニューで堪能できます。

訳あり 香住ガニ(ベニズワイガニ)釜茹で 約600g×3匹(約1.8kg以上)

・提供事業者：株式会社日本海フーズ(かに市場)

・兵庫県美方郡香美町香住区香住1452番地

・内容量：大きめサイズ 約600g×3匹(約1.8kg以上)

・寄附金額：2万円

甘みが強く、みずみずしいのが特徴の香住ガニです。訳ありの理由は、漁場での水揚げ、生産(釜茹で)過程の際に足が取れてしまったり、成長過程の中で足が生えてこなかったりしたものが入っている場合があるだけで、品質に問題はないとのこと。冷蔵ならではのフレッシュでジューシーな味わいを楽しめます。

今回は兵庫県香美町のイベント「香美町の三番叟」と、返礼品を紹介しました。兵庫県指定重要無形民俗文化財に登録されている伝統芸能で、地域の手によって大切に守り継がれてきた伝統行事。その力強さや美しさを実際に目の当たりにすることで、心に響く体験ができること間違いなしです。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者