「ルーキーイヤー終了か」佐々木朗希、メジャー昇格後も厳しい現実？　米…

佐々木朗希 最新情報

60日間の故障者リスト（IL）入りしているロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は、メジャーに復帰後1試合も出場することなく今季を終えるかもしれない。次々と主力が戦列に戻ってきていると、米メディア『ドジャース・ネーション』が報じた。

佐々木は右肩のインピンジメント症候群のため長期離脱しているが、最近はマイナーリーグの試合に登板し、メジャー復帰へ向けて調整を続けている。ただし、傘下3Aオクラホマシティ・コメッツの一員として先発した4試合では、14イニングで11失点、防御率7.07、WHIP1.79、8奪三振、8与四球という成績にとどまっており、まだ万全とは言えない状況だ。

その間に、マックス・マンシー内野手やアレックス・ベシア投手などが復帰。さらに、同メディアによると「投手陣にも間もなく重要な戦力が加わる見通し」だという。それを踏まえ、同メディアはタイトルに「佐々木のルーキーイヤーは終了か？」とつけ、「佐々木が今季すでにメジャーで最後の投球を終えた可能性も浮上している。回復が順調ならシーズン中の復帰も可能と見られるが、デーブ・ロバーツ監督は直近のリハビリ登板での内容を踏まえ、若き投手に対して明確なメッセージを送った」と伝えている。

