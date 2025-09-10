「拒否することもできたが」千賀滉大は模範的存在！　マイナー降格の即承…

千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツが5日（日本時間6日）、千賀滉大投手のマイナー降格を発表した。この決定に至るまでに同選手と同球団が揉めることは一切なく、すぐに実行に移された。チームの模範的な存在であるとして、米メディア『ファンサイデッド』が高評価を下している。

千賀は最近、シーズン前半とは打って変わり、急激に成績が悪化していた。それを受けて、最初は先発継続を示唆していたカルロス・メンドーサ監督も考えを変え、マイナーリーグに降格する可能性が浮上する。ただし契約上、球団側の一存で決めることはできず、同選手の同意が必要だった。しかし、話し合いが長期に渡ることも予測されたが、予想に反して短期で決着している。

この一連の流れを受けて、同メディアは「これは簡単に揉め事に発展しかねないケースだった。千賀がマイナー行きを拒否することもできたが、そうした素振りすら見られなかった。本人も状態が万全でないことを理解しているのだ。メジャーで不調を続けるより、事実上やり直す方が遥かに恥ずかしくない。他のメッツ選手たちも見習うべきだ。全てのメッツ選手が、彼のように潔く降格を受け入れてくれればどれほど良いだろうか」と、同選手の姿勢を称賛。

続けて「今季のエースとして期待されていた千賀のような目立つ存在が、自ら非を認めて改善を受け入れたことは大きい。むしろ良い前例を作ったと言える。彼が自身を立て直すための計画を受け入れるのなら、他の誰も自分だけは例外だと言えるはずがない」と伝えている。

