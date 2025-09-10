FIFAワールドカップ26欧州予選・グループI第6節が9日に行われ、ノルウェー代表とモルドバ代表が対戦した。

ここまで4試合を消化した欧州予選で4連勝を飾り、勝ち点「12」のグループ首位に立つノルウェー代表。8大会ぶり通算3度目のワールドカップ出場に向け、1試合未消化の2位イタリア代表に3ポイント差をつけている。5連勝を目指してホームにモルドバ代表を迎える一戦で、アーリング・ハーランドやマルティン・ウーデゴーアが先発入りを飾った。

試合は開始早々の6分にフェリックス・ホーン・ミューレの得点でノルウェー代表が先制すると、前半だけでハーランドがハットトリックを達成。前半アディショナルタイムにはウーデゴーアにもゴールが生まれ、5点のリードを奪ってハーフタイムに突入する。

後半に入ってもホームチームの勢いは止まらず、さらにハーランドが2点を追加。74分にはオウンゴールで失点を喫したものの、途中出場したセロ・アースゴードも4ゴールを加え、ノルウェー代表が11－1の大勝を収めた。なお、国際Aマッチ45試合目の出場となったハーランドは、代表通算ゴール数を「48」に積み上げ、5度目のハットトリック達成を記録した。

次節、ノルウェー代表は11日にホームでイスラエルと対戦。モルドバ代表は9日にルーマニア代表と国際親善試合を行い、14日にアウェイでエストニア代表と対戦する。

【スコア】

ノルウェー代表 11－1 モルドバ代表

【得点者】

1－0 6分 フェリックス・ホーン・ミューレ（ノルウェー代表）

2－0 11分 アーリング・ハーランド（ノルウェー代表）

3－0 36分 アーリング・ハーランド（ノルウェー代表）

4－0 43分 アーリング・ハーランド（ノルウェー代表）

5－0 45＋1分 マルティン・ウーデゴーア（ノルウェー代表）

6－0 52分 アーリング・ハーランド（ノルウェー代表）

7－0 67分 セロ・アースゴード（ノルウェー代表）

7－1 74分 オウンゴール（モルドバ代表）

8－1 76分 セロ・アースゴード（ノルウェー代表）

9－1 79分 セロ・アースゴード（PK／ノルウェー代表）

10－1 83分 アーリング・ハーランド（ノルウェー代表）

11－1 90＋1分 セロ・アースゴード（ノルウェー代表）