神奈川県では9月17日（水）、「かながわ SDGs ACTION! ～社会課題解決に挑戦する企業・団体を知ろう～」を開催する。大学生を中心とした10代後半から20代を対象としたイベントだ。社会課題解決に取り組む企業・団体が具体的な取り組みややりがいを伝える。

SDGsや社会課題に興味がある

社会に良い影響を与えるビジネスについて知りたい

将来やりたいことを見つけたい

このような思いをもつ人におすすめの内容となっている。

プログラム

【第一部】セミナープログラム（13時00分～14時25分）

◎基調講演：何のために働くか。誰のための仕事か。（鈴木雅剛氏／株式会社ボーダレス・ジャパン代表取締役COO）

◎パネルディスカッション：「事業活動を通じた社会課題解決」（鈴木雅剛氏／株式会社ボーダレス・ジャパン代表取締役COO、坂倉幹男氏／ソフトバンク株式会社CSR本部関東・甲信越地域CSR部参与、鯉沼正浩氏／株式会社丸井グループ人事部採用課チーフリーダー）

【第二部】個別ブース（14時30分～16時30分）

＜出展企業＞

イマジネーション株式会社

大浩ホールディングス株式会社（大浩グループ）

生活協同組合パルシステム神奈川

株式会社デコリア

日本ダスト株式会社

株式会社ボーダレス・ジャパン

株式会社丸井グループ

株式会社メディカルケアシステム

薬糧開発株式会社

公益財団法人横浜YMCA

「学生と企業の交流会」プロジェクト※

神奈川県庁



※ロジフォワード株式会社、株式会社ホンダカーズ神奈川西、神奈川工科大学他のプロジェクトチーム

イベント概要

日時：9月17日（水曜日）13時00分から16時30分まで

会場：神奈川県庁 本庁舎3階 大会議場（横浜市中区日本大通1）

アクセス：みなとみらい線「日本大通り駅」県庁口出口からすぐ

JR京浜東北線、根岸線／横浜市営地下鉄「関内駅」から徒歩約10分

対象：大学生を中心とした10代後半から20代の方、50人程度

申込締切：9月15日（月曜日）まで

申込方法：申込フォームはこちら

主催：神奈川県

問い合わせ：神奈川県政策局 いのち・未来戦略本部室SDGs推進グループ

電話：045-285-0909

ファクシミリ：045-210-8865