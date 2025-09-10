FIFAワールドカップ26欧州予選・グループKの第6節が9日に行われ、セルビア代表とイングランド代表が対戦した。

イングランドは、試合開始前の時点で4試合を消化し、勝ち点「12」でグループKの首位に立っている。対するセルビアは消化数が1試合少なく、勝ち点「7」でグループ2位に位置している。イングランドにとってはセルビアを突き放すチャンスであり、一方のセルビアにとっては勝ち点差を縮めるチャンスだ。

試合は、イングランドが立ち上がりからボールを支配し、セルビアを押し込む展開が続く。それに対し、セルビアは守備のブロックを築きながらカウンターの機会をうかがう。

そして33分、イングランドは右CKのチャンスからハリー・ケインが頭でゴール左に流し込み、先制に成功する。さらに直後の35分、エリオット・アンダーソンからのパスをモーガン・ロジャーズが巧みにフリック。左サイドを駆け抜けていたノニ・マドゥエケがボックス内へカットインし、左足でGKをかわすようなシュートでゴールを決めた。

勢いに乗るイングランドは52分、アンソニー・ゴードンがカットインしてボックス手前からシュート。セルビアのGKジョルジェ・ペトロヴィッチはこれを弾いたが、こぼれ球をエズリ・コンサが押し込み、イングランドが加点した。

まずは1点を返したいセルビア。しかし72分、イングランドのカウンターという場面でニコラ・ミレンコヴィッチがケインを倒してしまい、一発レッドで退場。数的不利に陥ってしまう。このファウルによってFKのチャンスを迎えたイングランドは、キッカーのライスが蹴ったボールにマーク・グエイが右足で合わせてゴールを決めた。

さらに90分、イングランドのオリー・ワトキンスがボックス内で倒されてPKを再び獲得。今度はマーカス・ラッシュフォードがこれを決め、イングランドがセルビア相手に5得点目を記録した。

試合は、マドゥエケとコンサ、そしてグエイに代表初得点が生まれたイングランドが5－0でセルビアに勝利した。

セルビアは次節、10月11日にホームでアルバニア代表と対戦する。イングランド代表は次節、同9日にホームでのウェールズ代表との国際親善試合を挟み、14日にアウェイでラトビア代表と対戦する。

【スコア】

セルビア代表 0－5 イングランド代表

【得点者】

0－1 33分 ハリー・ケイン（イングランド代表）

0－2 35分 ノニ・マドゥエケ（イングランド代表）

0－3 52分 エズリ・コンサ（イングランド代表）

0－4 75分 マーク・グエイ（イングランド代表）

0－5 90分 マーカス・ラッシュフォード（イングランド代表）

【動画】ロジャーズの華麗なフリックからマドゥエケが代表初ゴール！