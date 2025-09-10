FIFAワールドカップ26欧州予選・グループDの第2節が行われフランス代表とアイスランド代表が対戦した。

フランスは、5日に行われた第1節でウクライナ代表に2－0と勝利。8大会連続の本大会出場に向け、まずは初戦をものにした。

2018年のロシア大会以来2度目の本大会出場を目指すアイスランドも、5日の第1節でアゼルバイジャン代表に5－0で圧勝。強豪フランスを相手に勝ち点をつかみ取りたいところだった。

フランスは試合開始から主導権を握り、アイスランドを圧倒していく。しかし21分、アイスランドのイサク・ヨハンネソンが敵陣でミカエル・オリーズに積極的にプレスをかけてパスミスを誘発。これをアンドリ・グジョンセンが見逃さず、ワンタッチでゴールネットを揺らし、アイスランドが先制してみせた。

先制されたあともゴールに迫り続けるフランスだが、GKエリアス・ラフン・オラフソンの好セーブが光り、なかなか得点することができない。

それでも43分、フランスのマルクス・テュラムが敵陣ボックス内で倒されてPKを獲得。キッカーのキリアン・エンバペがGKの逆を突き、フランスが前半終了間際の45分にゴールをこじ開けた。

さらにフランスは62分、後方からのロングフィードに反応したエンバペがボックス内までボールを持ち運ぶと、抜け出したブラッドリー・バルコラが折り返しをワンタッチで流し込み、逆転に成功した。

ここからアイスランドを突き放したいフランスだったが、68分、オーレリアン・チュアメニが敵陣の右サイドで相手選手にタックル。当初はイエローカードが提示されたが、OFR（オンフィールドレビュー）の末にレッドカードという判定に変わり退場。ここでフランスが10人での戦いを強いられることになった。

そしてアイスランドは89分、A・グジョンセンがこの試合2度目の得点でついに同点に追いついたかと思われた。だが、A・グジョンセンがイブラヒマ・コナテに対してファウルを犯したとして、この得点は取り消された。

その後、スコアが動くことなく試合は終了。10人のフランスが2－1で逃げ切り、アイスランドに勝利した。

次節は10月10日に行われ、フランスはホームでアゼルバイジャンと、アイスランドはホームでウクライナと対戦する。

【スコア】

フランス代表 2－1 アイスランド代表

【得点者】

0－1 21分 アンドリ・グジョンセン（アイスランド代表）

1－1 45分 キリアン・エンバペ（フランス代表）

2－1 62分 ブラッドリー・バルコラ（フランス代表）