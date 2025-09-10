大谷翔平、ポストシーズンでのクローザー起用の可能性は?　ロバーツ監督「翔平は先発として見ている」「ただ…」

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が8日、ABEMA独占のインタビュー企画『おはようロバーツ』に出演。投手・大谷翔平について語った。

  • デーブ・ロバーツ監督　(C)AbemaTV,Inc.

ポストシーズンでのクローザー起用の可能性

8月27日(日本時間28日)のレッズ戦で749日ぶりの復活勝利を収めた大谷翔平。ロバーツ監督は「リハビリは終わった」「翔平を全力投球させることができる段階にきた」と語る。

そして、ポストシーズンでのクローザー起用の可能性について問われると、ロバーツ監督は「翔平は先発として見ている」としながらも、「ただ、ポストシーズンは試合を締めるクローザーでの状況があるかもしれない」と可能性を否定せず。

その上で、「翔平はDHでもある。もしクローザーで投げた後に降板したらDHを失うことになる」と懸念を示し、「翔平の起用法についてはかなり慎重に考えなければならない」と明かしていた。

