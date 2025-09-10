ファミリーマートは9月9日AM10時より、お中元ギフトの在庫商品を最大半額の割引価格で販売する「訳ありセール」を同社ECサイト「ファミマオンライン」で開始した。

訳ありセール

在庫商品が最大半額に

今回の訳ありセールでは、ドウシシャが2025年6月1日から7月29日にお中元ギフトとして販売した商品の残在庫を割引価格で販売する。人気のカニ缶セットのほか、毎日の生活にうれしいオリーブオイルやサラダ油などの調味料、ツナ缶・鮭缶などの各種缶詰、ゼリーやシャーベットの入ったセット、定番のコーヒーや海苔、洗剤など、バラエティ豊かなラインアップを全25商品取り揃えた。

販売価格については、全25商品中12商品が半額となっており、その他にも4割～4.5割引の商品が6商品、残りはすべて3割引きとなっている。対象期間は9月9日AM10:00～9月29日PM11:00まで。いずれも数量限定のため、予定数量に達し次第、受付を終了する。

ギフト商品の訳ありセールは、今回で5回目の開催となる。毎回好評を博しており、前回2025年1月に実施されたお歳暮の訳ありセールでは、セール開始から1週間で半額対象商品の大部分が完売となった。

また、これまでの開催で多くの商品が購入された結果、累計約4.2トン(商品のうち包材等を除く食品の重量)の食品ロス削減につなげることができたという。

商品一例

「紅ずわいがに&海苔&そぼろ和えバラエティ」(5,400円)は、キョクヨー紅ずわいがにほぐしみ90g×5、ニッスイ焼鮭ほぐし50g×2、牛肉と椎茸のそぼろ和え55g、柳川海苔本舗有明産焼海苔(2切8枚×2袋)の詰め合わせセット。販売元希望小売価格から50%OFFとなっている。

「はごろも&宝幸シーフードギフト」(2,700円)は、はごろもシーチキン(マイルド×3・マイルドキャノーラ×4)各70g、宝幸(紅ずわいがにほぐし身55g・まぐろフレーク味付70g×2・ライトツナフレークまぐろ油漬70g×2・ライトツナフレークオイル不使用70g×2)の詰め合わせで、同様に50%OFFで提供される。

「シーチキン食堂バラエティギフト」(2,268円)は、はごろもシーチキン(素材そのままシーチキンマイルド・まぐろと天然水だけのシーチキン純・マイルドキャノーラ・オイル不使用シーチキンマイルド・オイル不使用シーチキンLフレーク)各70g×各2の詰め合わせセット。30%OFFで販売される。

「日清オイリオ オリーブオイルバラエティ&ヘルシー」(2,430円)は、日清(エキストラバージンオリーブオイル145g×3・ヘルシーオフ350g×2)、宝幸オリーブオイルツナ70g×3の詰め合わせで、販売元希望小売価格から50%OFFとなる。

「国産シャインマスカットプレミアムゼリーギフト」(1,944円)は、シャインマスカットゼリー (ピューレ入り)107g×8、シャインマスカットゼリー(果肉入り)118g×3の詰め合わせセットで、40%OFFで販売される。

「レトロな喫茶 三種の凍らせて食べるシャーベット」(1,944円)は、凍らせて食べるシャーベット(ソーダフロート味・メロンフロート味・レモンフロート味)各87g×各4の詰め合わせで、こちらも40%OFFとなっている。