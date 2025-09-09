大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間9日のコロラド・ロッキーズ戦で、マックス・マンシー内野手が故障からの復帰を果たした。8月中旬の離脱から約3週間を要したが、患部の状態はほとんど完璧に近いようだ。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。

マンシーは右脇腹痛を理由に、同8月15日から故障者リストに入った。その後は一時体調不良に見舞われつつも、同9月9日に「4番・三塁」で待望のスタメン復帰を果たしている。

同メディアは「試合前にリポーターのキルステン・ワトソン氏と話したマンシーはメジャー復帰への道のりと、軌道に戻ったと感じている理由を明かした」としつつ、「必ずしもフィールドでの成果は求められなかったんだ。むしろ、体が持ちこたえてくれるかどうかが重要で、全てが順調だったよ。後遺症も副作用もなく、スイングがうまくいっていると感じている。何かが妨げになっているような気もしない。僕たちにとってはそれが一番重要だった」というマンシーのコメントを紹介。

続けて、「マンシーは本物のスーパースターが勢ぞろいしたチームにおいては、有名選手というよりはむしろお馴染みの選手だが、ダッグアウトや打線の中枢でチームを落ち着かせるベテランのリーダーとして活躍している。プレーオフが間近に迫る中、健康なマンシーこそがチームを軌道に戻すための医師の処方箋となるかもしれない」と記している。

【関連記事】

【了】