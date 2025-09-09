チームに“激震”…プロ野球、戦線離脱した大物選手6人。シーズン終盤の大き…

2025年のプロ野球は、レギュラーシーズンの大詰めを迎えている。セントラル・リーグのAクラス争いやパシフィック・リーグの優勝争い、個人タイトル争いなどが熾烈を極めている中、戦列を離れることとなった選手も少なくない。そこで今回は、戦線離脱を強いられた大物選手を紹介したい。

ジョン・デュプランティエ（阪神タイガース）

・投打：右投左打

・身長／体重：193cm／103kg

・生年月日：1994年7月11日

・経歴：ライス大 - ダイヤモンドバックス

来日初年度の今季は、開幕から圧巻の投球を披露したジョン・デュプランティエ。しかし、最多奪三振のタイトル争いを繰り広げていた中、無念の離脱を余儀なくされた。

2019年にアリゾナ・ダイヤモンドバックスでメジャーデビュー。2022年以降はMLBのマウンドから遠ざかっていたが、今季から先発候補として阪神タイガースに加入した。

来日初年度から開幕ローテーション入りを果たすと、6月には月間MVPを受賞。先発陣を牽引していたが、7月末に疲労の影響で登録抹消。8月9日のヤクルト戦で一軍復帰したものの、同月18日に下肢の張りで再び戦線を離れることとなった。

現時点で15試合（90回2/3）を投げ、6勝3敗、113奪三振、防御率1.39の好成績をマーク。平均球速150キロ超のストレートを武器に投球回以上の奪三振を記録し、一時は奪三振でリーグトップに立っていた。

8月9日以降はファームでも実戦登板がない状況となっており、コンディションが心配されている。

ドミンゴ・サンタナ（東京ヤクルトスワローズ）

・投打：右投右打

・身長／体重：195cm／104kg

・生年月日：1992年8月5日

・経歴：シャーロットアマリー高 - アストロズ - ブルワーズ - マリナーズ - インディアンス

昨季はリーグ2位の打率.315を記録し、数少ない3割打者の1人となったドミンゴ・サンタナ。今季は右肘の手術により、早くもシーズンを終えることとなった。

2017年には30本塁打を放つなど、メジャー通算77本塁打の実績を引っ提げて来日したサンタナ。NPB初年度から日本の野球に適応し、116試合出場、打率.290（規定未満）、19本塁打、62打点の好成績を残した。

その後は故障で欠場する時期もあったが、2023年は規定打席に到達し、打率.300、18本塁打、66打点をマーク。昨季は打率.315、17本塁打、70打点、出塁率.399の活躍で最高出塁率、ベストナインを獲得した。

だが、来日5年目の今季は、6月20日のオリックス戦で死球を受けて負傷離脱。右肘の手術を受け、シーズン中の復帰が絶望的となった。

2025年は60試合出場、打率.274、3本塁打、15打点という数字に。来季の復活を待つこととなった。

甲斐拓也（読売ジャイアンツ）

・投打：右投右打

・身長／体重：170cm／87kg

・生年月日：1992年11月5日

・経歴：楊志館高

・ドラフト：2010年育成選手ドラフト6位（ソフトバンク）

ベストナイン3度、ゴールデングラブ賞7度の実績を引っ提げ、読売ジャイアンツに加入した甲斐拓也。移籍初年度の今季は好スタートを切ったが、夏場に戦列を離れることになった。

2010年育成選手ドラフト6位で福岡ソフトバンクホークスに入団すると、高卒3年目のオフに支配下登録。2017年に正捕手の座を奪い、球界屈指の捕手へと成長を遂げた。

昨年オフに国内FA権を行使し、巨人に移籍。新天地で迎えた今季は開幕から打撃で好調ぶりを発揮し、一時はクリーンアップでも起用された。

6月以降は岸田行倫との併用起用となっていたが、68試合出場で打率.260、4本塁打、20打点と攻守に安定したパフォーマンスを発揮していた。

しかし、7月23日のDeNA戦で、本塁クロスプレー時に負傷。右中指中手骨頭骨折の診断を受け、今シーズン中の復帰は極めて難しい状況となっている。

チームでは岸田が攻守に奮闘を見せているが、経験豊富な司令官の離脱は大きな痛手となった。

石川昂弥（中日ドラゴンズ）

・投打：右投右打

・身長／体重：186cm／100kg

・生年月日：2001年6月22日

・経歴：東邦高

・ドラフト：2019年ドラフト1位（中日）

今季は開幕4番に抜擢されるなど期待を寄せられた中、結果を残せていなかった石川昂弥。シーズン終盤に待望の今季初本塁打を放ったが、直後に無念の戦線離脱となった。

東邦高時代には、3年春の甲子園で全国制覇を経験。高校日本代表の4番打者を務めるなど世代屈指の評価を得て、2019年ドラフト1位で中日ドラゴンズに入団した。

ルーキーイヤーから一軍デビューを果たすと、高卒4年目の2023年には121試合に出場し、打率.242、13本塁打、45打点を記録。

昨季は82試合の出場にとどまったが、打率.272、4本塁打、25打点とブレイクを予感させた。

今季は、開幕から4番打者に抜擢。しかし攻守で精彩を欠き、4月13日に二軍降格を命じられた。5月末に再昇格したが、思うような結果を残せず。6月17日に再び登録抹消となった。

長期間の二軍調整を経て、9月3日に一軍昇格を果たすと、同日の阪神戦で待望の今季本塁打をマーク。浮上の兆しを見せた矢先だったが、脇腹を痛め、無念の離脱となった。

宮﨑敏郎（横浜DeNAベイスターズ）

・投打：右投右打

・身長／体重：172cm／85kg

・生年月日：1988年12月12日

・経歴：厳木高 - 日本文理大 - セガサミー

・ドラフト：2012年ドラフト6位（DeNA）

シーズン終盤にまさかの離脱を余儀なくされた宮﨑敏郎。チームは牧秀悟ら主力選手が相次いで戦線を離れており、クライマックスシリーズ（CS）争いを展開する中で、大きな痛手となった。

セガサミーから2012年ドラフト6位で横浜DeNAベイスターズに入団。プロ4年目の2016年に一軍での出場機会を増やすと、翌2017年には打率.323、15本塁打、62打点とブレイクし、首位打者に輝いた。

その後も高いパフォーマンスを継続させ、2023年には打率.326をマークして2度目の首位打者を戴冠。昨季は打率.283、14本塁打、56打点と安定した数字を残した。

36歳を迎えた今季も、卓越した打撃技術で打線を牽引し、95試合出場、打率.277、6本塁打、39打点を記録。

しかし、右膝後十字靭帯の部分損傷により、9月3日に登録抹消。レギュラーシーズン中の復帰は絶望的に。

チームには大きな痛手となり、宮﨑にとっても8年続けていた規定打席への到達が難しい状況となった。

牧秀悟（横浜DeNAベイスターズ）

・投打：右投右打

・身長／体重：178cm／97kg

・生年月日：1998年4月21日

・経歴：松本第一高 - 中央大

・ドラフト：2020年ドラフト2位（DeNA）

中心選手として打線を牽引していた牧秀悟。チームが熾烈なAクラス争いを展開する中、まさかの長期離脱を強いられた。

中央大から2020年ドラフト2位で横浜DeNAベイスターズに入団。ルーキーイヤーから二塁のレギュラーを掴むと、同年は137試合出場、打率.314、22本塁打、71打点と新人離れした成績を残した。

翌年以降も安定したパフォーマンスを発揮し、2023年には打率.293、164安打、29本塁打、103打点の活躍で最多安打、打点王に輝いた。

プロ5年目の今季も、開幕から打線の中核を任されていたが、8月1日に登録抹消。その後、左MP関節尺側側副靭帯修復術の手術を受けたことが発表され、今シーズン中の復帰が絶望的となった。

現時点で93試合に出場し、打率.277、16本塁打、49打点の成績を残していたが、プロ入り後初となる長期離脱が決定。

ルーキーイヤーから4年続いていた規定打席到達やシーズン20本塁打などの記録が途絶えることになりそうだ。

