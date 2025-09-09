2025年9月の運勢｜四柱推命「12月生まれ」（生年月日：12月7日～1月4日生まれ）のあなたの運気は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2025年9月の運勢」（9月8日（月）～10月7日（火））。「四柱推命」で占う2025年9月の運勢は……？ 四柱推命・算命学・九星気学などの東洋占術を得意とする、東京・池袋占い館セレーネ代表・占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが、「12月生まれ」（生年月日：12月7日～1月4日生まれ）あなたの全体運・恋愛運などを占います。今月は友達付き合いや、趣味が充実しやすい月。人脈もできるので、パーティや交流会があれば、積極的に参加しましょう。おいしい食事と縁がありそうなので、知人などと積極的に新しい店を開拓すると、思わぬ発見があるかもしれません。人付き合いが上手くいく時期なので、周囲の協力のおかげで仕事も順調に発展していくでしょう。恋愛運は、シングルの人は会食などから関係が発展しやすい暗示があります。婚活パーティや合コン、飲み会などには、積極的に参加すると良いきっかけになりそうです。趣味が合う人が見つかりそうです。パートナーがいる人も、パートナーと新しいお店に入ってみると良いでしょう。一緒に過ごすなら、お家で映画を観るのがおすすめです。趣味を通じた交流をすると、2人の間に幸せな時間が流れるでしょう。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもり・たいよう）占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は述べ25,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。