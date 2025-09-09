2025年9月の運勢｜四柱推命「11月生まれ」（生年月日：11月7日～12月6日生まれ）のあなたの運気は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2025年9月の運勢」（9月8日（月）～10月7日（火））。「四柱推命」で占う2025年9月の運勢は……？ 四柱推命・算命学・九星気学などの東洋占術を得意とする、東京・池袋占い館セレーネ代表・占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが、「11月生まれ」（生年月日：11月7日～12月6日生まれ）あなたの全体運・恋愛運などを占います。先月に引き続き、少しずつ環境が良くなっていきそうな流れ。ただし、今月はいつも以上に神経が鋭敏になるタイミングなので、ストレスが溜まってしまうこともあるかもしれません。アイデアや企画を思いつきやすい月なので、忘れないようにメモはこまめに取りましょう。口が悪くなりやすい暗示があるので、発言する際は注意。例え相手が後輩や部下でも、できる限り丁寧に接するほうが良さそうです。恋愛面では、出会いを求めている方にとっては、美容などが開運につながる時期。エステやジムなど、自分磨きに力を入れると新たな出会いにつながるかもしれません。パートナーや好きな人がいる方は、相手のウィークポイントを突くようなことを言ってしまうと、関係性に致命的な亀裂が入ってしまいそう。言いたいことがあるときは、ひと呼吸置いてからにしましょう。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもり・たいよう）占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は述べ25,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い9師を多数育てている。