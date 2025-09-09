2025年9月の運勢｜四柱推命「10月生まれ」（生年月日：10月8日～11月6日）のあなたの運気は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2025年9月の運勢」（9月8日（月）～10月7日（火））。「四柱推命」で占う2025年9月の運勢は……？ 四柱推命・算命学・九星気学などの東洋占術を得意とする、東京・池袋占い館セレーネ代表・占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが、「10月生まれ」（生年月日：10月8日～11月6日）あなたの全体運・恋愛運などを占います。運勢急上昇。特に金運・仕事運の両方が上がっています。ただし、エネルギーが高まりやすい時期なので、暴走には注意。調子が良いときこそ、足元をしっかり固めておきましょう。調子良く物事を進められる一方で、周りから傲慢だと思われてしまうかも。周囲に足を引っ張られる可能性もあります。今月はプライベートでトラブルが起こる暗示もあるので、調子に乗ってスケジュールを組むと、トラブル対応をする必要が出てきた際にパンクしてしまうかも。精神的に成長できるタイミングなので、読書や趣味に打ち込むことも大切です。恋愛面においても、かなり調子が良いと言っても過言ではありません。友達から恋愛に発展することもありそう。新しい恋を求めているなら、積極的に行動したほうが良いでしょう。また、パートナーがいる方も、穏やかな時間を過ごせそうなので、お相手と一緒にのんびり休養やリフレッシュの時間を設けると良いでしょう。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもり・たいよう）占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は述べ25,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。