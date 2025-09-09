正面に“般若”のお面、ウォシュレットが止まらなくなり…印象に残る「トイレ」エピソード教えて

世の中をザワザワさせているニュース“ザワニュー”のなかから気になるものをピックアップする「スピークアップ」。この日は“トイレのなかのハナシ” というテーマでリスナーからメッセージを募集しました。ここでは、その一部を紹介します。
◆トイレでつい長居
＜リスナーからのメッセージ＞
「我が家を建てる際、トイレに本棚を作りました。本や雑誌を読んだりしながら用を足していましたが、つい長居してしまい、気がつくと30分くらい経つことも……」
このメッセージに、れなちは「分かります！ 私も棚を開けたところに絶対1冊は置いてあります。読まないのに（苦笑）」と共感します。
◆人生最大のピンチ!?
＜リスナーからのメッセージ＞
「ある日、ウォシュレットを止めようとリモコンを押したのですが、なぜか止まりません……なんと、その瞬間にリモコンの電池が切れてしまったのです！ 容赦なく噴き付けるウォシュレットの水圧に耐えながら、考えを巡らせたところ『たしか本体の横に手動で操作できるものがあったはず』と思い出し、本体の横を操作したら、なんとかウォシュレットが止まりました……。人生最大のピンチを乗り越えました（笑）」
メッセージを読み終えたれなちは「これはこわい！ 焦ったでしょうね〜」と言いつつ、無事解決したことに拍手を送ります。
◆最先端技術にビックリ
＜リスナーからのメッセージ＞
「先日、某ショッピングビルのお手洗いを使用した際、個室のなかに混雑状況を知らせるモニターがありました。個室への出入りをセンサーで感知し、逐一お知らせしてくれるシステムで、『満員』や『体調の悪い方はごゆっくりお過ごしください』といった表示もあり、最近の公共のお手洗いは気遣いがいき届いているなと感じました」
イマドキのトイレに「混雑状況を知らせるモニターって、個室のなかと外にもあったりしますよね。すごいですよね〜」とれなちも感心します。
◆友達が呼べない…クセ強トイレ
＜リスナーからのメッセージ＞
「私の実家のトイレはクセが強いです。というのも、両サイドに相田みつを先生の日めくりカレンダーがかけられ、後ろには小さなサボテンたち。そして、便座に座ると正面に般若のお面が……。夜は怖いし、友達もトイレが理由で呼びづらく、私自身もトイレで横を見る機会が増え、その結果、相田みつを先生の名言を全部暗記してしまいました（笑）」
このメッセージには「トイレって狭い空間のはずなのに（個性が）モリモリですね」と苦笑いを浮かべるれなちでした。
