正面に“般若”のお面、ウォシュレットが止まらなくなり…印象に残る「トイレ」エピソード教えて

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。9月8日（月）の放送では、みんなの“トイレのなかのハナシ”をシェアしました。世の中をザワザワさせているニュース“ザワニュー”のなかから気になるものをピックアップする「スピークアップ」。この日は“トイレのなかのハナシ” というテーマでリスナーからメッセージを募集しました。ここでは、その一部を紹介します。＜リスナーからのメッセージ＞「我が家を建てる際、トイレに本棚を作りました。本や雑誌を読んだりしながら用を足していましたが、つい長居してしまい、気がつくと30分くらい経つことも……」このメッセージに、れなちは「分かります！ 私も棚を開けたところに絶対1冊は置いてあります。読まないのに（苦笑）」と共感します。＜リスナーからのメッセージ＞「ある日、ウォシュレットを止めようとリモコンを押したのですが、なぜか止まりません……なんと、その瞬間にリモコンの電池が切れてしまったのです！ 容赦なく噴き付けるウォシュレットの水圧に耐えながら、考えを巡らせたところ『たしか本体の横に手動で操作できるものがあったはず』と思い出し、本体の横を操作したら、なんとかウォシュレットが止まりました……。人生最大のピンチを乗り越えました（笑）」メッセージを読み終えたれなちは「これはこわい！ 焦ったでしょうね〜」と言いつつ、無事解決したことに拍手を送ります。＜リスナーからのメッセージ＞「先日、某ショッピングビルのお手洗いを使用した際、個室のなかに混雑状況を知らせるモニターがありました。個室への出入りをセンサーで感知し、逐一お知らせしてくれるシステムで、『満員』や『体調の悪い方はごゆっくりお過ごしください』といった表示もあり、最近の公共のお手洗いは気遣いがいき届いているなと感じました」イマドキのトイレに「混雑状況を知らせるモニターって、個室のなかと外にもあったりしますよね。すごいですよね〜」とれなちも感心します。＜リスナーからのメッセージ＞「私の実家のトイレはクセが強いです。というのも、両サイドに相田みつを先生の日めくりカレンダーがかけられ、後ろには小さなサボテンたち。そして、便座に座ると正面に般若のお面が……。夜は怖いし、友達もトイレが理由で呼びづらく、私自身もトイレで横を見る機会が増え、その結果、相田みつを先生の名言を全部暗記してしまいました（笑）」このメッセージには「トイレって狭い空間のはずなのに（個性が）モリモリですね」と苦笑いを浮かべるれなちでした。＜番組概要＞番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。放送日時：毎週月～木曜 13:00～14:55パーソナリティ：山崎怜奈番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/番組公式X：@darehanaTFM