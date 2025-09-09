イタリア代表は8日、FIFAワールドカップ26欧州予選・グループIの第6節でイスラエル代表と対戦し、5－4で勝利した。試合後、『スカイ・イタリア』が、イタリア代表を率いるジェンナーロ・ガットゥーゾ監督の声を伝えた。

5日に行われた前節、ガットゥーゾ新監督にとっての初陣となったエストニア代表戦は、5－0でイタリア代表が勝利。この勢いを維持したい今節は、中立地のハンガリーでイスラエル代表と対戦した。試合は前半のうちに先制を許す展開となったもののの、FWモイーズ・キーン（フィオレンティーナ）のゴールで1－1としてハーフタイムに突入。後半に入ると、一時は4－2としながら、終盤に追いつかれたものの、後半アディショナルタイムにMFサンドロ・トナーリ（ニューカッスル／イングランド）が勝ち越しゴールを奪い、5－4で“死闘”を制した。

試合後、ガットゥーゾ監督は「私が監督の仕事を始めて以降、最もクレイジーな試合だった」と総括。「チームとしてプレーしたいのならば、改善しなければならない点は山ほどある」と話すと、次のように言葉を続け、戦い方における反省点を口にした。

「スコアが4－2となった時点で、守備ブロックを作って相手が攻めてくるのを待ち、奪ってから攻撃に出ることもできたのに、我々はチームとして、狂ったように超攻撃的なプレスをかけ続けた。彼らはボールを奪った後、サイドバックを高い位置まで押し出し、我々のニアゾーンを狙っていた。つまり、相手がこのような状況を望んでいたにもかかわらず、我々は愚かな戦い方を続けたということだ」

ただし、イタリア代表は結果としては勝利し、9月シリーズを連勝で終えた。ガットゥーゾ監督も「この7、8日間、選手たちはよくやってくれたし、彼らの姿勢を祝福したい」と語っており、「確かに改善すべき点があることはわかっている。それでも、今夜はこの勝利を喜ぼうじゃないか」とポジティブな言葉を口にした。

また、ガットゥーゾ監督は同試合で決勝ゴールを決めたトナーリにも言及。現役時代のガットゥーゾ監督は、最も長い時間を過ごしたミランだけでなく、“アズーリ”でも背番号「8」を着用していたが、トナーリはミラン在籍時、そして現在のイタリア代表でその“8番”を託されている。自らの背番号の“継承者”について問われたガットゥーゾ監督は、次のように言葉を発している。

「サンドロは私よりも遥かに優れた選手だよ。私は彼と比べて、技術面も全体的なクオリティーの面でも劣っていた。強いて言うなら、戦術理解度の面では私が上だったかもしれない。ただ、彼は他の選手たちと同様に、このチームにおいて非常に重要な存在だ。彼はチームに貢献している選手であり、この調子を続けてくれることを願っているよ」

【ハイライト動画】イタリア、イスラエルとの壮絶な撃ち合いを制す