2025年9月の運勢｜四柱推命「9月生まれ」（生年月日：9月7日～10月7日）のあなたの運気は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2025年9月の運勢」（9月8日（月）～10月7日（火））。「四柱推命」で占う2025年9月の運勢は……？ 四柱推命・算命学・九星気学などの東洋占術を得意とする、東京・池袋占い館セレーネ代表・占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが、「9月生まれ」（生年月日：9月7日～10月7日）あなたの全体運・恋愛運などを占います。金運、対人運が上昇中。誕生月でもある今月は自分のやりたいことを明確にすることが大切です。時代の流れを受けて、自分の方向性もはっきり見えてきそうなタイミングです。金運・対人運の両方が上がっているので、自分の考えていることは積極的に周囲に発表すると良いです。もし自己アピールできる機会があれば、積極的に意見を発表しましょう。反発もありそうですが、自分を売り込むなら今かもしれません。金運が上がっているため、投資を始めたり、異業種交流会に参加してみたり、今後の収入につながりそうなことは積極的に取り組むと良いでしょう。恋愛面では、いわゆるモテ期なので、パートナーのいる方もいない方も、周りからの評価はとても高まりやすいタイミングです。とてもモテやすくなっているため、パートナーがいる方は、スキャンダル注意のタイミング。不倫や二股などにはくれぐれも注意してください。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもり・たいよう）占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は述べ25,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。