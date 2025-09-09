節約しているけど、お金が貯まらないという話をよく聞きます。実は、ちょっとした習慣、落とし穴によってお金が貯まらない、無駄遣いになってしまうケースがあります。

◆あるある1：ヒマ潰しにお金を使う

「ヒマ潰しにお金を使うこと」は積み重ねると大きなお金を失うことにつながります。

具体的には、外出しているときや仕事の帰り、友達との約束の谷間の時間など、空いた時間があるとカフェに入ってしまったり、手持ち無沙汰で本を買ってしまったり、ときには欲しくないものを衝動買いしてしまったりすることはありませんか？ これって、たまたま時間があったせいで使ってしまったお金ですよね？

これらの行動が決して悪いことではありません。とはいえ、お金を貯めたいと願っている人にとっては、よくない習慣のひとつといえるのでは？

一番よくない流れは、その場の流れでお金を使ってしまうことです。このようなケースで無駄遣いを防ぐ方法にはどのような方法があるのかを考えておくことが大切です。

◆あるある1の解決法：無料で快適なスペースを見つけてみよう

そこで、お金をかけずに過ごせる休憩場所を提案したいと思います。場所にもよりますが図書館等の公共施設で休む、デパート等の休憩スペースはいかがですか？ デパートには無料の休憩スペースを設けていることが多くテーブルもあることも。そこで本を読んだり、持ってきているタンブラーの飲み物を飲んだりしながら過ごしている人もいますよね。ぜひ、参考にしてほしいと思います。

個人的におすすめなのが、ホテルラウンジの休憩スペースです。

ホテルの休憩スペースは敷居が高いと思うかもしれませんが、宿泊している・していないにかかわらず、休憩スペースでゆっくりしている人は意外と多いのです。気後れせずに、のぞいてみてください。落ち着いて過ごすことができますよ。

◆あるある2：行かなくなったスポーツクラブや不要なサブスクを継続している

最初はやる気満々で申し込んだスポーツクラブや通い放題の英会話サロン等に最近は足が遠のいているものの、そのまま会費を払ってしまっていることはありませんか？

その他に、各種サブスクもあまり利用していないという人もいるのではないでしょうか？

単にやる気がなくなって通わない、利用しない他、仕事が忙しく利用そのものが難しいということもあるでしょう。そのような場合は、プランの見直しや解約をおすすめします。

不要なものにお金を使うと、お金が貯まらないだけでなく、運気も落ちてしまいますよ。

◆あるある2の解決法：契約の仕方を工夫してみよう

スポーツはお金をかけなくてもできると言う人はいますが、スポーツクラブの雰囲気が好きという人もいます。そのような人なら、単発で通えるスポーツクラブに通うことをおすすめします。この場合は、都度払いですので、無駄になりません。

英会話サロンの場合も単発で英会話を楽しめるサークル等に参加してもよいですね。都度払いで500円程度～参加できるのでお財布にも優しいですよ。

使い放題のサブスクなどを契約している場合は、必要なときにその商品を購入するとよいですね。

これらはいずれも固定支出です。固定費を見直すことは、家計の見直しで大切なことです。ぜひ、試してみてください。

◆貯まらない原因は何か、考えてみよう

そもそもお金が貯まらない、貯まりにくいというのは、ある程度のところまで貯まると一気に使ってしまう、急な出費で散財してしまうことが考えられます。

まずは自分のライフプランやライススタイルを見直して、使ってもよいお金はいくらなのか？ どのようにお金を貯めていくのか計画を立てることが大切です。

大切なことは、お金の流れを確認することです。また、自分のライフスタイルにあっているのか、その中で無駄がないのかを知ることがポイントになります。家計簿をつけるのは面倒かもしれませんが、アプリ等を活用してお金の管理をしてもよいですね。

貯めるお金と使ってもいいお金を明確に区別して、衝動的にお金を使ってしまわないようにガス抜きをしながら、予算立てして無駄遣いを防ぎましょう。

文：飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）

金融機関勤務を経てFP（CFP、1級FP技能士）を取得。独立系FPとして、各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などを行っている。金運アップやポジティブお金など、カラーセラピーと数秘術を取り入れたアドバイスも得意。

