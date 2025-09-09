9日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター 巨人－広島』で解説を務めた江本孟紀氏が、巨人先発・戸郷翔征について言及した。

江本氏は戸郷の状態が戻っていない原因について「まっすぐじゃないですか」と指摘し、「キャンプ、オープン戦でしょうね。その頃からストレートに対してどれだけ持っていたかというところでしょうね。前の年よりスピードが落ちたら、打たれるに決まっている」と続けた。

江本氏は「ピッチングスタイルはそんなに変えられないのでね、コンディションというか、球のキレですよね。何かの拍子にかえってくる場合もありますけど、なかなかかえってこないですね」と話した。

また、戸郷が初回、小園に適時二塁打を浴びた場面に江本氏は「今のは高めのストレートを2球空振りさせた後に勝負球にインコースのまっすぐをバサっと三振を取ろうとする配球なんだけど、肝心の勝負球のまっすぐが去年と違うわけですよ。簡単に打たれる」と苦言を呈した。

「先を考えたらクライマックスが来るわけだからね、勝ち抜くためにはエースがきっちりしないと短期決戦はゲームを作るピッチャーがいないとやられますからね。戸郷の復活、きっちりしたピッチングをしていかないとね。不安だらけですよ」と心配していた。

戸郷は3年連続12勝を挙げたが、今季は開幕から苦しみ二軍落ちを経験。ここまで6勝8敗、防御率4.13の成績となっている。

（ニッポン放送ショウアップナイター）